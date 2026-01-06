  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۶

نقشه امارات برای ساخت پایگاه اسرائیلی نزدیک عربستان+ عکس

رسانه‌های سعودی به نقشه امارات برای ساخت پایگاه صهیونیستی نزدیک مرزهای این کشور اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، رسانه‌های سعودی گزارش دادند که امارات به دنبال ساخت یک پایگاه نظامی صهیونیستی در منطقه عراده واقع در نزدیکی مرزهای مشترک با عربستان است.

بر اساس این گزارش، پایگاه مذکور گنجایش ۸۰۰ نظامی صهیونیست را خواهد داشت. این اقدام امارات در راستای تقویت همکاری‌ها با رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

روز گذشته نیز رسانه‌ها گزارش دادند، اسناد سری منتسب به سازمان اطلاعات امارات، سطحی از همکاری‌های اطلاعاتی میان دولت امارات و سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) را فاش کرد که شامل مأموریت‌های جاسوسی در داخل نوار غزه و کشور قطر و اجرای دستورهای مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌شود.

    • علی IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      اعراب به دوران جاهلیتشون برگشتن خخخ
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      ایران نباید اجازه دهد اسراییل در اطراف ایران پایگاه بزند . در مورد امریکا اشتباه کرده ودر مورد اسراییل نباید اشتباه کند.
    • سید IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      کفتارها بجان هم افتادن واقعا جاهلیت از درونشون موج میزنه الحق که حیوان صفتند بزنید همدیگه رو نابود کنید آمریکا و حامیانش از این جاهلیت تاریخی و ذاتی این قماش همیشه سواستفاده کردند اینها هم که ابله.
    • جهانی فکر کنیم IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      ایران ابر قدرت جهان انشاالله
    • محمد US ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      امارات دارد به غده سرطانی دوم در میان کشورهای اسلامی. تبدیل می شود. برای. همسایگان بسیار خطرناک. است
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      امارات یک کشور کوچکیست اجبارا رواورده به اسراییل براقویتر شدنش این کشور با ۲۰موشک هم بند نیستبااین شکل تمام کشورهای عربی میرن زیرنظرامریکا واسراییل

