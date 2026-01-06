نقشه امارات برای ساخت پایگاه اسرائیلی نزدیک عربستان+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، رسانه‌های سعودی گزارش دادند که امارات به دنبال ساخت یک پایگاه نظامی صهیونیستی در منطقه عراده واقع در نزدیکی مرزهای مشترک با عربستان است.

بر اساس این گزارش، پایگاه مذکور گنجایش ۸۰۰ نظامی صهیونیست را خواهد داشت. این اقدام امارات در راستای تقویت همکاری‌ها با رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

روز گذشته نیز رسانه‌ها گزارش دادند، اسناد سری منتسب به سازمان اطلاعات امارات، سطحی از همکاری‌های اطلاعاتی میان دولت امارات و سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) را فاش کرد که شامل مأموریت‌های جاسوسی در داخل نوار غزه و کشور قطر و اجرای دستورهای مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌شود.