قربان پور:ورودسامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی؛ کاهش دما ادامه دارد

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحلیل وضعیت جوی استان، اظهار کرد: در صورت عدم تغییر الگوهای پیش یابی، از بعدازظهر جمعه و ورود سامانه زودگذر بارشی به استان، پیش بینی می‌کنیم.

وی با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌ها طی روزهای آتی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با توجه به تداوم پشته های ارتفاع ژئوپتانسیلی در تراز میانی جو و همچنین بسته شدن مرکز پرفشار در تراز پایین جو بر روی استان، انتظار داریم از اتا روز پنجشنبه شاهد جوی آرام و بدون بارش در سطح استان باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به فررافت دمایی ناچیز و همچنین سرعت پایین وزش باد و سکون هوا، پیش بینی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در طی این مدت بویژه در مرکز و شهرهای پرجمعیت استان را داریم.

قربان پور گفت: همچنین در صورت عدم تغییر الگوهای پیش یابی، از بعدازظهر جمعه و با ورود سامانه زودگذر بارشی به استان، پیش بینی می‌کنیم این وضعیت پایدار از بین رفته و برای روزهای جمعه و شنبه هفته آینده بارش متناوب برف و باران را عمدتاً در نیمه جنوبی استان شاهد باشیم.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی افزود: از نظر دمایی هم از امروز تا اواخر هفته جاری با تداوم سرما و روند تدریجی و نسبی افزایش دما در سطح استان مواجه خواهیم بود.

قربان پور با بیان اینکه هفته آینده هفته‌ای پر بارشی در انتظار کشور است، اظهار کرد: هفته آینده دو سامانه خواهیم داشت اولیاز اواخر جمعه تا روز یکشنبه فعال است و دومی از سه شنبه تا آخر هفته فعالیت دارد.