به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله خاتمی با اشاره به حضور مستمر نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه در آمل گفت: هم‌اکنون عملیات اطفای حریق ادامه دارد و برای تسریع در مهار آتش، یک فروند هواپیمای ایلیوشین نیز به منظور کمک‌رسانی هوایی به منطقه اعزام شده که در حال آب‌گیری در فرودگاه مهرآباد است.

وی با تأکید بر اینکه این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است، افزود: اولویت اصلی در حال حاضر جلوگیری از سرایت آتش به محدوده سوله آمونیاک شرکت است که در این زمینه تمهیدات ایمنی لازم اتخاذ شده است.

دادستان آمل خاطرنشان کرد: پس از مهار کامل آتش، تحقیقات تکمیلی و کارشناسی برای بررسی دقیق علت وقوع حادثه آغاز خواهد شد.

خاتمی همچنین از اقدامات پیشگیرانه برای حفظ ایمنی شهروندان خبر داد و گفت: بیمارستان مجاور شرکت به‌صورت موقت تخلیه شده و دستور تخلیه روستاهای واقع در شعاع یک کیلومتری شرکت کاله نیز صادر شده است تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.