به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شروع این مراسم هر ساله با جشن و شادی و مراسم کف‌زنی در کنار بزرگترین آب انبار شهر سرایان (آب انبار کاروانسرا یا آب انبار پایین) آغاز می‌شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرایان سنت حسنه آبگیری آب انبارهای شهر سرایان را یکی از کهن‌ترین و مهمترین اقدامات اهالی غیور و مردمان شهر سرایان برشمرد.

وی بیان کرد: شهرستان سرایان با دارا بودن بیش از ۴۰ آب انبار تاریخی که از این میان ۱۵ آب انبار بزرگ و شاخص در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است دارای بیشترین آب انبارهای تاریخی در سطح استان است.

پیکتا ادامه داد: از این تعداد ۶ آب انبارفعال داخل شهر سرایان وجود دارد و سرایان بنام سرزمین آب انبارهای کهن شناخته می‌شود و همین امر باعث ثبت مراسم آبگیری آب انبارهای شهر سرایان با شماره ۱۳۱۵ در فهرست میراث معنوی کشور بنام شهرستان سرایان شده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرایان افزود: در سالیان گذشته لوله‌گذاری آب انبارها در داخل شهر انجام شده که امسال نیز با همت فرمانداری، شورای اسلامی، شهرداری سرایان، جهاد کشاورزی، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و مالکین قنوات زابری و تیربری ادامه لوله کشی تا مظهر قنوات انجام و آب تمیز و گوارا به مخازن آب انبارها هدایت می‌شود.

سالار ابراهیم رحیمی میرآب آب انبارهای سرایان و یکی از فعالین این حوزه بیان کرد: عشق و علاقه باعث ادامه دادن این سنت شده که از مرحوم پدرم (سالار حسین) به من رسیده و باعث می‌شود در شب‌های سرد زمستان آب شیرین و گوارا از مظهر قنات‌های زابری و تیربری را بهمراه تعداد دیگری از میرآب‌ها هدایت کرده و در مخازن آب انبارها ذخیره‌سازی کنیم تا رهگذران و مردم شهرستان در تابستان گرم از آن آب سرد و گوارا تناول کنند.