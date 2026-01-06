احمدی نژاد: جو ایلام تا پایان هفته پایدار است

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی استان طی هفته جاری و تا پایان هفته پایدار خواهد بود و بارشی برای این مدت پیش‌بینی نمی‌شود.

وی گفت؛ همچنین دمای هوا در سطح استان با روندی افزایشی همراه خواهد بود و انتظار می‌رود حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش یابد.

احمدی‌نژاد افزود: با آغاز هفته آینده، ورود دو موج بارشی به استان ایلام پیش‌بینی می‌شود که به‌ویژه در اوایل هفته آینده موجب بارش در سطح استان خواهد شد.

وی تأکید کرد: جزئیات دقیق‌تر این سامانه‌های بارشی پس از تثبیت نقشه‌ها و بررسی‌های تکمیلی در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.