احمدی نژاد: جو ایلام تا پایان هفته پایدار است

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، شرایط جوی استان طی هفته جاری و تا پایان هفته پایدار خواهد بود و بارشی برای این مدت پیشبینی نمیشود.
وی گفت؛ همچنین دمای هوا در سطح استان با روندی افزایشی همراه خواهد بود و انتظار میرود حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش یابد.
احمدینژاد افزود: با آغاز هفته آینده، ورود دو موج بارشی به استان ایلام پیشبینی میشود که بهویژه در اوایل هفته آینده موجب بارش در سطح استان خواهد شد.
وی تأکید کرد: جزئیات دقیقتر این سامانههای بارشی پس از تثبیت نقشهها و بررسیهای تکمیلی در روزهای آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
