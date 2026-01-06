به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز سه شنبه و بعد از گذر سامانه کم فشار بارشی از استان سمنان، دوباره شاهد افزایش غلظت آلاینده‌های کارخانه‌ها و نقاط صنعتی خواهیم بود.

از امروز در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص مناطق غربی و صنعتی شاهد افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود همچنین دمای هوا نیز نسبت به هفته گذشته در همین روز، سه درجه گرم‌تر شده است.

اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، افزایش نسبی و تدریجی غلظت غبار و آلاینده‌ای جوی و کاهش کیفیت هوا در غالب نقاط رخ می‌دهد و در نواحی صنعتی بیشتر است. دمای هوا طی این مدت تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

همچنین کارشناسان هواشناسی استان سمنان تا پایان هفته جوی پایدار و افزایش غلظت غبار و آلاینده‌های جوی را پیش بینی کردند. برای مرکز استان سمنان آسمان صاف است بیشینه و کمینه دمای هوا ۹ درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده که نسبت به دیروز دو درجه گرم‌تر است از روز پنجشنبه قدری بر میزان دمای هوا در سمنان افزوده نیز می‌شود.

شاهرود هم آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد داشت بیشینه و کمینه دمای هوا در روز سه شنبه هشت درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر اعلام شده است در دامغان هم شرایط مشابه است بیشینه و کمینه دمای هوا دقیقاً مشابه شاهرود بوده و آسمان هم صاف تا قسمتی ابری است.

در میامی همچنان باد سردی می‌وزد اما آسمان صاف است بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز سه شنبه شش درجه بالای صفر و چهار درجه زیر صفر اعلام شده تا این شهرستان یکی از سردترین نقاط استان سمنان در روز شانزدهم دیماه باشد.

در مقابل گرمسار شاهد آفتاب زمستانی است آلاینده‌ها افزایش پیدا کرده‌اند و بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز ۱۱ و دو درجه بالای صفر است همانطور که مشابه آن در ایوانکی و آرادان هم با قدری تفاوت در میزان دمای هوا دیده می‌شود.

بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر نیز برای امروز سه شنبه ۱۲ و سه درجه بالای صفر اعلام شده است آسمان این شهر زیبا و توریستی نیز صاف است و شاهد وزش باد خواهیم بود. دیباج اما با بیشینه و کمینه عجیب یک درجه بالای صفر و ۱۳ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان سمنان خواهد بود.