مقام سابق فرانسه: اوکراین قادر به پیروزی بر روسیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پیر دو ویلیر رئیس سابق ستاد مشترک ارتش فرانسه گفت: واضح است که اوکراین قادر به پیروزی نظامی بر روسیه نیست.
وی تأکید کرد که به همین دلیل طرفین جنگ اوکراین باید به سمت صلح عادلانه حرکت کنند و اختلافات سرزمینی را از طریق گفتوگو حل و فصل کنند.
رئیس سابق ستاد مشترک ارتش فرانسه در عین حال، داده شدن تضمینهای کافی به اوکراین برای جلوگیری از شروع دوباره درگیریها را ضروری دانست.
دو ویلیر افزود: امیدوارم مذاکرات صلح اوکراین به نتیجه برسد زیرا هیچ راهحل نظامی برای این درگیری وجود ندارد.
پیشتر ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه تأکید کرده بود که مسکو به طور کامل به هرگونه توافق در مورد پایان درگیریها پایبند خواهد بود و تضمینهای امنیتی هم برای روسیه و هم برای اوکراین لازم است.
