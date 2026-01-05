  1. بین الملل
اوربان: نظم جهانی در حال فروپاشی است

نخست‌وزیر مجارستان، حمله آمریکا به ونزوئلا را از نشانه‌های فروپاشی نظم کنونی حاکم بر جهان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان طی پیامی در فیس‌بوک نوشت: اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا شواهد بیشتری از فروپاشی نظم جهانی کنونی ارائه می‌دهد.

وی افزود: بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید، ضربه‌ای به نظم لیبرال حاکم بر جهان وارد کرد.

نخست‌وزیر مجارستان گفت: جهان جدید هنوز شکل روشنی به خود نگرفته است. سال‌هایی حتی بی‌ثبات‌تر، غیرقابل پیش‌بینی‌تر و خطرناک‌تر در پیش است.

اوربان گفت: ما نمی‌خواهیم جوانان مجارستانی را به خطوط مقدم جنگ بفرستیم و نمی‌خواهیم کشور یا اقتصادمان را نابود کنیم. ما می‌خواهیم از جنگ در اوکراین دور بمانیم.

اقدام آمریکا برای ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، جهان را در شوک برد. کشورهای مختلف، این اقدام را نقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کردند.

