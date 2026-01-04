انهدام یک پهپاد اوکراینی بر فراز مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو اعلام کرد که یک فروند پهپاد اوکراینی در حال حرکت به سمت مسکو توسط سامانه‌های پدافند هوایی رهگیری و سرنگون شده است.

شهردار مسکو در این خصوص اضافه کرد: این اقدام با دقت و سرعت تمام با موفقیت به انجام رسید.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۲۵۳ پهپاد اوکراینی بر فراز چندین استان روسیه تنها ظرف مدت ۷ ساعت خبر داد.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ اوکراین علیه روسیه ادامه دارد.

مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.