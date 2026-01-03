سرنگونی ۲۲ پهپاد اوکراین به دست روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند این کشور طی ساعات چند پهپاد اوکراینی را رهگیری و ساقط کرده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: سامانه دفاع هوایی روسیه ۲۲ پهپاد اوکراینی را شب گذشته برای مناطقی از روسیه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کرده است.

از سوی دیگر فرماندار روستوف اعلام کرد که چهار حمله پهپادی به منطقه در این استان روسیه دفع شده است و تلفاتی به همراه نداشته است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.