به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در بازدید از روند احداث ساختمان جمعیت هلال‌احمر شهرستان، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه اظهار کرد: تلاش می‌شود این پروژه مهم تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه اعتبارات مناسبی به این پروژه اختصاص داده شده است، افزود: ساختمان جمعیت هلال‌احمر شهرستان دشتی یک پروژه چندمنظوره و از نیازهای اساسی شهرستان بوده که نقش مهمی در ارتقای خدمات امدادی و مدیریت بحران خواهد داشت.

فرماندار دشتی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه تاکنون ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و پیگیری برای تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز آن نیز در دستور کار قرار دارد.