۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

۷۰۰میلیارد ریال برای ساختمان جمعیت هلال‌احمر دشتی هزینه شد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: برای اجرای پروژه ساختمان جمعیت هلال‌احمر تاکنون ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و پیگیری برای تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز آن نیز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در بازدید از روند احداث ساختمان جمعیت هلال‌احمر شهرستان، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه اظهار کرد: تلاش می‌شود این پروژه مهم تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه اعتبارات مناسبی به این پروژه اختصاص داده شده است، افزود: ساختمان جمعیت هلال‌احمر شهرستان دشتی یک پروژه چندمنظوره و از نیازهای اساسی شهرستان بوده که نقش مهمی در ارتقای خدمات امدادی و مدیریت بحران خواهد داشت.

فرماندار دشتی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه تاکنون ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و پیگیری برای تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز آن نیز در دستور کار قرار دارد.

