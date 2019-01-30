به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در راستای تقویت زیرساخت‌های امداد و نجات استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و چند پروژه مهم به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اضافه کرد: پنج پروژه عمرانی هلال احمر در نقاط مختلف استان بوشهر طی دهه مبارک فجر امسال با حضور رئیس سازمان جمعیت هلال احمر کشور به بهره‌برداری می رسد و شاهد آغاز عملیات اجرای سه طرح دیگر نیز در استان هستیم.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: یکی از ان طرح‌ها ساختمان آموزش، امدادرسانی و مرکز کنترل فرماندهی عملیات امدادی در شهر بوشهر است که با اعتبار ۱۵.۳ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع ساخته شده است.

وی بیان کرد: سوله امدادی دشتی نیز با مساحت هزار و ۳۴۹ مترمربع با اعتبار ۱۵.۶ میلیارد ریال ساخته شده است که در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

درویشی افزود: ساختمان اداره آموزش و امداد شهرستان دیلم از دیگر طرح‌ها است که دارای هزار و ۶۰ مترمربع مساحت است و با اعتبار ۲۱.۷ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی گفت: مرکز جامع توان‌بخشی هلال احمر در بوشهر نیز با اعتبار ۸.۹ میلیارد ریال ساخته شده که دارای مرکز شنوایی سنجی، بینایی سنجی، روانشناسی، فیزیوتراپی با تجهیزات مدرن و پزشکان و کارشناسان متخصص است.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان بوشهر با اشاره به آغاز ساخت محل پرواز بالگرد امدادی بیان کرد: سه محل فرود و برخاست بالگرد در سه نقطه استان بوشهر برای امدادرسانی هوایی هلال احمر ساخته می‌شود.