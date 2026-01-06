  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

جدیدترین موضع‌گیری چین درباره تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا

جدیدترین موضع‌گیری چین درباره تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا

سخنگوی وزارت خارجه چین بر حمایت این کشور از دولت و ملت ونزوئلا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: ما از دولت و ملت ونزوئلا در محافظت از حقوق و حاکمیت آنها حمایت می‌کنیم و آماده‌ایم با کشورهای منطقه و جهان برای دفاع از حاکمیت قوانین بین المللی و حفظ ثبات در منطقه آمریکای لاتین همکاری کنیم.

وی افزود: ما با عملیات آمریکا علیه ونزوئلا مخالف هستیم و از شورای امنیت می‌خواهیم به وظایف خود در محافظت از امنیت جهانی اقدام کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین بیان کرد: این کشور بر ضرورت احترام به خواست ملت‌ها و قوانین بین المللی تاکید دارد. هیچ کشوری نمی‌تواند به عنوان پلیس بین الملل عمل کند. آمریکا قوانین بین المللی و حاکمیت ونزوئلا و منافع این کشور را زیر پا گذاشت.

چین پیشتر نیز از آمریکا خواسته بود هر چه سریع‌تر نیکلاس مادورو رئیس جمهور ربوده شده ونزوئلا را آزاد کند.

کد خبر 6715234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      1 0
      پاسخ
      ترامپ خوک زرد کثیف کفتار کثیف باید ترور بشه نتانیاهو هم ترور بشه نابود بشن آمریکا حق ندارد اینکار بکنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها