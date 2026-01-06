به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: ما از دولت و ملت ونزوئلا در محافظت از حقوق و حاکمیت آنها حمایت می‌کنیم و آماده‌ایم با کشورهای منطقه و جهان برای دفاع از حاکمیت قوانین بین المللی و حفظ ثبات در منطقه آمریکای لاتین همکاری کنیم.

وی افزود: ما با عملیات آمریکا علیه ونزوئلا مخالف هستیم و از شورای امنیت می‌خواهیم به وظایف خود در محافظت از امنیت جهانی اقدام کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین بیان کرد: این کشور بر ضرورت احترام به خواست ملت‌ها و قوانین بین المللی تاکید دارد. هیچ کشوری نمی‌تواند به عنوان پلیس بین الملل عمل کند. آمریکا قوانین بین المللی و حاکمیت ونزوئلا و منافع این کشور را زیر پا گذاشت.

چین پیشتر نیز از آمریکا خواسته بود هر چه سریع‌تر نیکلاس مادورو رئیس جمهور ربوده شده ونزوئلا را آزاد کند.