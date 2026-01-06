به گزارش خبرگزاری مهر، خوان رومرو عضو جمعیت ملی ونزوئلا و نماینده پارلمان این کشور در گفتگو با المیادین تاکید کرد: مداخله آمریکا در ونزوئلا یک تجاوز آشکار به شمار می‌رود. ملت این کشور آماده دفاع از حاکمیت ونزوئلا در برابر هر گونه تهدید خارجی هستند.

وی افزود: ونزوئلا در بالاترین سطح از آمادگی برای تکرار مواضع تاریخی خود علیه تجاوزات خارجی به ویژه بعد از حمله آمریکا قرار دارد.

رومرو تصریح کرد: ملت‌های آزاد همواره در شکستن هژمونی امپراتوری‌های بزرگ موفق بوده‌اند. مردم ونزوئلا در برابر چالش‌های احتمالی متحد باقی خواهند ماند. ربودن نیکلاس مادورو یادآور ربودن رئیس جمهور سابق هائیتی و استفاده از اهرم مداخله از سوی ابرقدرت‌ها است.

وی بیان کرد: چنین اقداماتی به مثابه تجاوزات غیر قانونی علیه یک کشور دارای حاکمیت مستقل است. مادورو پیشتر اعلام کرده بود در صورت حمله به ونزوئلا از سیاست جنگ مردمی طولانی با مشارکت تمام اقشار ملت استفاده خواهد شد. این کشور آماده است برای حمایت از استقلال خود از تمام راه‌های ممکن استفاده کند.