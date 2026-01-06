اجرا طرح «قاضی در مدرسه» در ۱۶۰ مدرسه گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: طرح «قاضی در مدرسه» با هدف ارتقای سواد حقوقی دانشآموزان و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی، هماکنون در ۱۶۰ مدرسه استان در حال اجراست و تاکنون بیش از ۳ هزار دانشآموز با مشارکت ۴۰ قاضی آموزش دیدهاند.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش حقوق شهروندی در دوران تحصیل افزود: ورود هدفمند قضات به محیطهای آموزشی، اقدامی راهبردی برای نهادینهسازی فرهنگ احترام به قانون و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در آینده است.
آسیابی، اجرای این طرح را یکی از برنامههای محوری دادگستری استان در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم دانست و گفت: پیشگیری مؤثر نیازمند اقدام زودهنگام و آموزشمحور است و مدارس، بهترین بستر برای آگاهیبخشی حقوقی به نسل آینده محسوب میشوند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تعامل سازنده با اداره کل آموزشوپرورش استان خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، قضات با حضور در مدارس، مفاهیم پایه حقوقی، حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی و پیامدهای رفتارهای پرخطر را متناسب با سن دانشآموزان تشریح میکنند.
در ادامه، رمضانعلی عابدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان نیز با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۲۱۰ جلسه آموزشی در ۱۶۰ مدرسه استان برگزار شده است.
وی افزود: در این برنامه، علاوه بر بیش از ۳ هزار دانشآموز، حدود ۵۰۰ نفر از مربیان و معلمان و نزدیک به یکهزار نفر از اولیای دانشآموزان نیز تحت آموزشهای تخصصی و کاربردی حقوقی قرار گرفتهاند که نشاندهنده استقبال و اثرگذاری مناسب طرح است.
عابدی با بیان اینکه آموزش مفاهیم حقوقی نقش مهمی در کاهش بزهدیدگی و بزهکاری در سنین پایین دارد، اظهار کرد: آشنایی دانشآموزان با حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی و افزایش مهارتهای ارتباطی، از مهمترین دستاوردهای این طرح است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان تأکید کرد: طرح «قاضی در مدرسه» بهصورت منظم و هفتگی، هر چهارشنبه در مدارس سراسر استان برگزار میشود و تداوم و توسعه آن در سالهای آینده، از اولویتهای اصلی دادگستری استان خواهد بود.
