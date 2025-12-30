  1. استانها
  2. گلستان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

۹ دی؛ روز روشنگری برای مقابله با فتنه‌های پیش‌ رو

گنبد- رئیس کل دادگستری گلستان درمراسم نه دی گنبدکاووس ؛ نهم دی فقط یک روز تاریخی نیست بلکه روزی برای شناخت فتنه‌هایی است که در گذشته تجربه کرده‌ایم و ممکن است در آینده نیز با آن مواجه شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر سه شنبه در مراسم نه دی گنبد کاووس در مسجد قائمیه این شهر با تأکید بر اینکه روز ۹ دی روز صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، گفت: فتنه‌ها اتفاقی نیستند، بلکه حاصل طراحی‌های چندین ساله دشمنان هستند که با یک جرقه، تلاش می‌شود در جامعه شعله‌ور شوند و در چنین شرایطی، مهم‌ترین راه مقابله با فتنه، افزایش آگاهی و روشنگری است.

آسیابی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: هر جا روشنگری باشد، دست فتنه‌انگیز کوتاه می‌شود و دشمن همواره تلاش می‌کند با ایجاد دوگانگی و رو در رو قرار دادن مردم، به اهداف خود برسد.

وی نقش برخی ناآگاهان داخلی را یکی از چالش‌های جدی در فتنه‌ها دانست و گفت: مشکل فقط دشمن خارجی نیست گاهی افرادی در داخل، آگاهانه یا ناآگاهانه، با سخنان و مواضع خود، دشمن را امیدوار می‌کنند؛ موضوعی که رهبر انقلاب از آن به‌عنوان گناهی بزرگ یاد کرده‌اند.

وی در ادامه، با اشاره به فتنه ۸۸، گفت: دشمن تصور می‌کرد با طراحی ده‌ساله می‌تواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند، اما حضور به‌موقع و هوشمندانه مردم، تمام محاسبات آن‌ها را بر هم زد.

آسیابی همچنین با اشاره به حوادث و تهدیدهای اخیر تأکید کرد: هدف دشمن ایجاد ترس و فاصله انداختن میان مردم و نظام بود، اما آنچه در عمل رخ داد، افزایش انسجام ملی و تقویت پیوند مردم با ولایت بود.

وی با بیان اینکه قدرت مردم از هر قدرت نظامی بالاتر است، افزود: چه در دفاع مقدس، چه در حوادث اخیر و چه در طول چهار دهه گذشته، اگر نقش مردم و همراهی آن‌ها با ولایت نبود، ایستادگی در برابر این حجم از دشمنی و تحریم ممکن نبود.

 آسیابی با تاکید بر نقش تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خنثی‌سازی توطئه‌ها؛ افزود: در بسیاری از مواقع، یک سخنرانی یا حتی یک جمله رهبر معظم انقلاب، توطئه‌های دشمن را بدون نیاز به اقدام دیگری خنثی کرده است.

تأکید بر خروج از انفعال و حفظ عزت ملی در مواجهه با فشارهای بین‌المللی

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه این مراسم با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه فشارهای بین‌المللی گفت: پیش از آنکه سازوکار موسوم به «مکانیزم ماشه» به‌صورت رسمی و بین‌المللی علیه ایران تصویب شود، آمریکا عملاً آن را اجرا کرد، یعنی ابتدا اقدام عملی انجام شد و سپس در پی مشروعیت‌بخشی به آن برآمدند.

وی افزود: اگر تنها دستاورد برخی جریان‌ها این باشد که می‌گویند مانع جنگ یا حمله شده‌ایم، تجربه نشان داد که این ادعا محقق نشد و دشمن بدون توجه به این ملاحظات، اقدام خود را انجام داد، بنابراین نباید دل‌خوش به وعده‌های تو خالی دشمنان بود.

حیدر آسیابی، گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند، دولت‌مردان باید در همه عرصه‌ها، به‌ویژه حوزه اقتصادی، از موضع انفعال خارج شوند و عزتی را که اسلام و مکتب حسینی به ملت ایران داده است، حفظ کنند.

آسیابی با اشاره به حضور نسل جوان در صحنه‌های انقلابی افزود: نسل جدیدی که دوران انقلاب را ندیده است، در بسیاری از عرصه‌ها، انقلابی‌تر و پای‌کارتر از برخی نسل‌های گذشته ظاهر شده که نشان‌دهنده عمق باور و بصیرت ملت ایران است.

وی گفت: همان‌گونه که در وصیت‌نامه امام خمینی (ره) و بیانات رهبر معظم انقلاب ترسیم شده، ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایت و توان داخلی، مسیر رسیدن به قله‌های علمی، فرهنگی و پیشرفت را ادامه خواهد داد و به فضل الهی، بر همه مشکلات فائق خواهد آمد.

