به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر سه شنبه در مراسم نه دی گنبد کاووس در مسجد قائمیه این شهر با تأکید بر اینکه روز ۹ دی روز صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، گفت: فتنهها اتفاقی نیستند، بلکه حاصل طراحیهای چندین ساله دشمنان هستند که با یک جرقه، تلاش میشود در جامعه شعلهور شوند و در چنین شرایطی، مهمترین راه مقابله با فتنه، افزایش آگاهی و روشنگری است.
آسیابی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: هر جا روشنگری باشد، دست فتنهانگیز کوتاه میشود و دشمن همواره تلاش میکند با ایجاد دوگانگی و رو در رو قرار دادن مردم، به اهداف خود برسد.
وی نقش برخی ناآگاهان داخلی را یکی از چالشهای جدی در فتنهها دانست و گفت: مشکل فقط دشمن خارجی نیست گاهی افرادی در داخل، آگاهانه یا ناآگاهانه، با سخنان و مواضع خود، دشمن را امیدوار میکنند؛ موضوعی که رهبر انقلاب از آن بهعنوان گناهی بزرگ یاد کردهاند.
وی در ادامه، با اشاره به فتنه ۸۸، گفت: دشمن تصور میکرد با طراحی دهساله میتواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند، اما حضور بهموقع و هوشمندانه مردم، تمام محاسبات آنها را بر هم زد.
آسیابی همچنین با اشاره به حوادث و تهدیدهای اخیر تأکید کرد: هدف دشمن ایجاد ترس و فاصله انداختن میان مردم و نظام بود، اما آنچه در عمل رخ داد، افزایش انسجام ملی و تقویت پیوند مردم با ولایت بود.
وی با بیان اینکه قدرت مردم از هر قدرت نظامی بالاتر است، افزود: چه در دفاع مقدس، چه در حوادث اخیر و چه در طول چهار دهه گذشته، اگر نقش مردم و همراهی آنها با ولایت نبود، ایستادگی در برابر این حجم از دشمنی و تحریم ممکن نبود.
آسیابی با تاکید بر نقش تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خنثیسازی توطئهها؛ افزود: در بسیاری از مواقع، یک سخنرانی یا حتی یک جمله رهبر معظم انقلاب، توطئههای دشمن را بدون نیاز به اقدام دیگری خنثی کرده است.
تأکید بر خروج از انفعال و حفظ عزت ملی در مواجهه با فشارهای بینالمللی
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه این مراسم با اشاره به تجربههای گذشته در حوزه فشارهای بینالمللی گفت: پیش از آنکه سازوکار موسوم به «مکانیزم ماشه» بهصورت رسمی و بینالمللی علیه ایران تصویب شود، آمریکا عملاً آن را اجرا کرد، یعنی ابتدا اقدام عملی انجام شد و سپس در پی مشروعیتبخشی به آن برآمدند.
وی افزود: اگر تنها دستاورد برخی جریانها این باشد که میگویند مانع جنگ یا حمله شدهایم، تجربه نشان داد که این ادعا محقق نشد و دشمن بدون توجه به این ملاحظات، اقدام خود را انجام داد، بنابراین نباید دلخوش به وعدههای تو خالی دشمنان بود.
حیدر آسیابی، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند، دولتمردان باید در همه عرصهها، بهویژه حوزه اقتصادی، از موضع انفعال خارج شوند و عزتی را که اسلام و مکتب حسینی به ملت ایران داده است، حفظ کنند.
آسیابی با اشاره به حضور نسل جوان در صحنههای انقلابی افزود: نسل جدیدی که دوران انقلاب را ندیده است، در بسیاری از عرصهها، انقلابیتر و پایکارتر از برخی نسلهای گذشته ظاهر شده که نشاندهنده عمق باور و بصیرت ملت ایران است.
وی گفت: همانگونه که در وصیتنامه امام خمینی (ره) و بیانات رهبر معظم انقلاب ترسیم شده، ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایت و توان داخلی، مسیر رسیدن به قلههای علمی، فرهنگی و پیشرفت را ادامه خواهد داد و به فضل الهی، بر همه مشکلات فائق خواهد آمد.
نظر شما