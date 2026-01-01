رهایی از قصاص دو پدر در گنبدکاووس با گذشت اولیای دم

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: در آستانه روز پدر، با گذشت اولیای دم در گلستان، دو پدر محکوم در گنبدکاووس از مجازات قصاص رهایی یافتند.

وی افزود: نشست پادرمیانی برای اخذ رضایت از اولیای دم این دو پرونده در زندان گنبدکاووس برگزار شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در این نشست اولیای دم در تصمیمی دشوار اما ارزشمند، از اجرای حکم قصاص گذشتند و در آستانه روز پدر، به دو محکوم، فرصت ادامه زندگی دادند.

حیدر آسیابی، با تشریح یکی از این پرونده‌ها افزود: در یکی از این موارد، اولیای دم، فرزندان خود قاتل بودند، از اجرای حکم قصاص پدرشان گذشتند.

این پدر چند سال پیش در جریان یک اختلاف خانوادگی، سبب مرگ همسرش شده بود.

وی ادامه داد: با همراهی یکی از فعالان اقتصادی خیر در گنبدکاووس، قرار است این پدر پس از آزادی، در واحد تولیدی وی، مشغول به کار شود تا مسیر بازگشت وی به زندگی سالم فراهم شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با بخشش این دو محکوم، تعداد پرونده‌های قصاصی که از ابتدای امسال با گذشت اولیای دم و تلاش دادگستری، شوراهای حل اختلاف و خیرین به صلح و سازش انجامیده، به ۱۵ مورد رسیده است.