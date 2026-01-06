  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

راهیابی۲ گروه ازهنرمندان دارای معلولیت آذربایجان غربی به جشنواره تئاتر

راهیابی۲ گروه ازهنرمندان دارای معلولیت آذربایجان غربی به جشنواره تئاتر

ارومیه- معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی از راهیابی دو گروه هنرمندان دارای معلولیت آذربایجان غربی به جشنواره تئاتر فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدالله پور پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هدف اصلی از اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای این جشنواره، آگاه‌سازی جامعه و ایجاد یک تلنگر اجتماعی است تا نشان داده شود افراد دارای معلولیت، توانمند هستند و ظرفیت‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف دارند.

وی راهیابی دو گروه از هنرمندان دارای معلولیت استان به جشنواره تئاتر فجر را افتخاری ارزشمند دانست و تصریح کرد: این موفقیت نشان می‌دهد معلولان از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند، اما برای بروز و نمایش این توانمندی‌ها، نیازمند ایجاد انگیزه، حمایت و فراهم شدن بسترهای مناسب هستند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی نیز در این زمینه گفت: معلولان دارای توانمندی‌های بسیاری هستند، لذا با ایجاد بستری مناسب برای تبیین و معرفی توانمندی‌های آنان می‌توان زمینه حضور فعال‌تر، افزایش اعتماد به نفس و نقش‌آفرینی مؤثر این قشر را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری فراهم کرد.

رسول بابایان عنوان کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها، تمامی تلاش‌ها برای میزبانی مطلوب از هنرمندان دارای معلولیت، به‌ویژه در حوزه مناسب‌سازی محل اسکان و مکان برگزاری برنامه‌ها، انجام شد و مجموعه عوامل اجرایی با حداکثر توان پای کار بودند.

علی ضیایی، مدیر اجرایی هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین در ارومیه نیز اظهار کرد: آذربایجان غربی و به‌ویژه شهر ارومیه از پتانسیل بالایی برای میزبانی و برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی برخوردار است و در صورت برنامه‌ریزی مناسب، می‌توان این ظرفیت‌ها را بیش از پیش فعال کرد.

کد خبر 6715443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها