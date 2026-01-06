راهیابی۲ گروه ازهنرمندان دارای معلولیت آذربایجان غربی به جشنواره تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدالله پور پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هدف اصلی از اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای این جشنواره، آگاه‌سازی جامعه و ایجاد یک تلنگر اجتماعی است تا نشان داده شود افراد دارای معلولیت، توانمند هستند و ظرفیت‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف دارند.

وی راهیابی دو گروه از هنرمندان دارای معلولیت استان به جشنواره تئاتر فجر را افتخاری ارزشمند دانست و تصریح کرد: این موفقیت نشان می‌دهد معلولان از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند، اما برای بروز و نمایش این توانمندی‌ها، نیازمند ایجاد انگیزه، حمایت و فراهم شدن بسترهای مناسب هستند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی نیز در این زمینه گفت: معلولان دارای توانمندی‌های بسیاری هستند، لذا با ایجاد بستری مناسب برای تبیین و معرفی توانمندی‌های آنان می‌توان زمینه حضور فعال‌تر، افزایش اعتماد به نفس و نقش‌آفرینی مؤثر این قشر را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری فراهم کرد.

رسول بابایان عنوان کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها، تمامی تلاش‌ها برای میزبانی مطلوب از هنرمندان دارای معلولیت، به‌ویژه در حوزه مناسب‌سازی محل اسکان و مکان برگزاری برنامه‌ها، انجام شد و مجموعه عوامل اجرایی با حداکثر توان پای کار بودند.

علی ضیایی، مدیر اجرایی هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین در ارومیه نیز اظهار کرد: آذربایجان غربی و به‌ویژه شهر ارومیه از پتانسیل بالایی برای میزبانی و برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی برخوردار است و در صورت برنامه‌ریزی مناسب، می‌توان این ظرفیت‌ها را بیش از پیش فعال کرد.