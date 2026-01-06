به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بنکدار مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) صبح سه‌شنبه در نشست خبری چهارمین دوره جشنواره تئاتر ملی روح الله، اظهار کرد: رسالت اصلی مؤسسه، ترویج و تبیین اندیشه‌ها و سیره حضرت امام خمینی (ره) از طریق فعالیت‌های هنری بوده و برگزاری جشنواره‌های تخصصی مانند تئاتر روح‌الله یکی از این وظایف است.

تمرکز چهارمین تئاتر ملی روح الله بر کیفیت آثار و دوری از شعار زدگی

وی ادامه داد: این جشنواره به دلیل موضوعی و شخصیت‌محور بودن و متمرکز بر شخصیت بزرگ انقلاب اسلامی و تاریخ تشیُع، چالش‌های خاصی دارد؛ هم باید استانداردهای فنی و هنری قابل قبول داشته باشد تا در جامعه هنری پذیرفته شود و هم در معرض آسیب‌هایی مانند شعارزدگی قرار دارد.

مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: تلاش ما کاهش این آسیب‌ها و افزایش اعتبار هنری آثار بوده است.

به گفته بنکدار، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و انتخاب متونی با قابلیت اجرا، از اقدامات کلیدی بوده تا آثار منتخب در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی به روی صحنه بروند.

وی با بیان اینکه نکته دیگر، مظلومیت شخصیت حضرت امام (ره) در دوران کنونی است، افزود: دشمنان خارجی به‌ویژه در عرصه رسانه، نوک پیکان حمله خود را به ریشه‌های انقلاب و شخصیت امام نشانه رفتند و در داخل نیز زوایای مختلف شخصیت ایشان کمتر شناخته شده است.

مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در استان اصفهان خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های خود به‌ویژه در مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) کامل‌ترین و شیواترین توصیف را از ایشان ارائه می‌دهند؛ از جمله اینکه فرمودند: حضرت امام برای این انقلاب به منزله روح در کالبد است؛ اگر امام را از این انقلاب بگیریم، چیزی جز جسدی باقی نمی‌ماند و یا حضرت امام زنده است تا زمانی که اسلام زنده است.

بنکدار ابراز کرد: امید است با برگزاری این جشنواره، گوشه‌ای از وظیفه خود را در حفظ و نشر نام و اندیشه امام (ره) در عرصه فرهنگ و هنر انجام دهیم و نگذاریم این نام خاموش شود.

وی اضافه کرد: همچنین این دوره از جشنواره به‌صورت مشترک و مشارکتی با حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

اضافه شدن ۲ بخش ویژه به چهارمین جشنواره تئاتر ملی روح الله

در ادامه، جواد ایزددوست دبیر جشنواره با اشاره به اینکه فراخوان بخش نمایشنامه‌نویسی به دلیل شرایط جنگ دوازده‌روزه با تأخیر در مهرماه منتشر شد، اظهار کرد: در این فراخوان علاوه بر موضوعات اصلی امسال دو موضوع ویژه اضافه شده است؛ "۲۵ آبان، سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان" و "جنگ دوازده‌روزه" که هر کدام جایزه ویژه دارند.

وی ادامه داد: در بخش نمایشنامه‌نویسی استاد حسین فدایی‌حسین نویسنده، کارگردان و پژوهشگر از قم، استاد افشاری‌اصل پژوهشگر و مدرس دانشگاه از تهران و آقای امیر صفایی‌پور نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر از اصفهان، هیئت داوران را تشکیل می‌دهند.

دبیر چهارمین دوره جشنواره تئاتر ملی روح الله با اشاره به اینکه اختتامیه بخش نمایشنامه‌نویسی روز ۲۵ دی‌ماه برگزار می‌شود، گفت: در این مراسم، فراخوان بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی برای اجرا در خرداد ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد.

به گفته ایزددوست، همچنین نمایشنامه‌های برگزیده سه دوره قبلی جشنواره که با حمایت مؤسسه جمع‌آوری و تدوین شده، به صورت کتاب رونمایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در بخش صحنه‌ای، نمایشنامه‌های منتخبی که ۲۵ دی‌ماه معرفی می‌شوند توسط صاحبان اثر یا کارگردانان متقاضی تولید خواهند شد، اضافه کرد: هر اثر حداقل ۱۰ اجرای عمومی در استان خود خواهد داشت و داوران به‌صورت حضوری به استان‌ها اعزام می‌شوند و آثار را ارزیابی می‌کنند؛ برگزیدگان نهایی به اصفهان دعوت خواهند شد و بخش خیابانی نیز به‌صورت پایلوت و متمرکز در اصفهان اجرا می‌شود.

به گفته دبیر چهارمین جشنواره تئاتر ملی روح الله، در این دوره برای رتبه اول بخش نمایشنامه نویسی ۳۰ میلیون تومان، نفر دوم ۲۵ میلیون، سوم ۲۰ میلیون و دو جایزه ۵۰ میلیون تومانی برای موضوعات خاص بخش ویژه در نظر گرفته شده است.

۹۸ نمایشنامه به دبیرخانه ارسال شد

در ادامه هوشنگ جمشیدیان مدیر بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره با اشاره به اینکه از ۹۸ نمایشنامه رسیده از ۲۴ استان کشور، ۱۵ اثر برگزیده شده است، اظهار کرد: بیشترین آثار از اصفهان با ۲۴ اثر، تهران با ۲۲ اثر و خراسان رضوی با پنج اثر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد جشنواره بر کیفیت آثار متمرکز است نه کمیت و هدف بیان اندیشه‌های امام با زبان هنر است.

مدیر بخش نمایشنامه نویسی چهارمین دوره جشنواره تئاتر ملی روح الله افزود: کارگاه آموزشی ویژه برگزیدگان نویسندگان در روزهای ۱۰ تا ۱۲ دی‌ماه در شهر خمین زادگاه امام (ره) برگزار شد تا نویسندگان با اندیشه‌ها و محیط زندگی امام آشناتر شوند و نویسندگان تا ۲۰ دی‌ماه فرصت دارند ایده‌های خود را بر اساس این کارگاه ارسال کنند تا در بخش صحنه‌ای سال آینده شرکت کنند.

به گفته جمشیدیان، از سه دوره قبلی جشنواره نزدیک به ۴۳۰ نمایشنامه در آرشیو موجود است که ۲۰ اثر برتر آن‌ها به صورت کتاب چاپ شده و در روز اختتامیه به‌صورت نمادین رونمایی خواهد شد تا در اختیار هنرمندان و علاقه‌مندان قرار گیرد.

وی تأکید کرد: هدف نهایی تولید و اجرای این نمایشنامه‌ها در خرداد ۱۴۰۵ است؛ بخش صحنه‌ای با ۱۰ اجرای عمومی در هر استان و داوری حضوری و بخش خیابانی متمرکز در اصفهان خواهد بود.