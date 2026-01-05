رواق خدمت باید به یک تجربه معرفت افزایی برای زائران تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در حاشیه بازدید از «نمایشگاه رواق خدمت» و در جمع مدیران این نمایشگاه، با قدردانی از شکلگیری هنرمندانه و خلاقانه این مجموعه با بهرهگیری از ابزارهای فنی، رسانهای و هنری، و با تأکید بر ظرفیتهای گسترده این فضا در حوزه فعالیتهای فرهنگی و معرفتی، اظهار کرد: نمایشگاه رواق خدمت بهلحاظ وسعت، امکانات و زیرساختهای فنی، از ظرفیت بسیار مناسبی برای ایفای نقش مؤثر در فرآیند معرفتافزایی زائران برخوردار است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به قابلیتهای کالبدی و فنی این مجموعه، افزود: این فضا امکان اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری را دارد و میتواند بستری مناسب برای انتقال مفاهیم دینی و معرفتی به زائران فراهم آورد.
وی، یکی از چالشهای اصلی نمایشگاه رواق خدمت را کمنمایی آن در دید و آگاهی زائران دانست و تصریح کرد: قرار گرفتن این نمایشگاه خارج از مسیرهای اصلی تردد زائران سبب شده است که علیرغم کیفیت و زیبایی، بخش قابل توجهی از زائران و مخاطبان این نمایشگاه، از وجود و کارکرد آن مطلع نباشند.
مروی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از شیوههای متنوع برای معرفی این فضا، خاطرنشان کرد: باید از تدابیر مختلف برای معرفی نمایشگاه استفاده شود؛ همچنین باید به گونهای این نمایشگاه باشد که هر بازدیدکننده خود به یک رسانه و مبلغ برای این مجموعه تبدیل شود و تجربه حضور و بازدید خود را به دیگران منتقل کند.
تولیت آستان قدس رضوی استفاده از ابزار هنر را از الزامات اصلی تحقق اهداف معرفتی این نمایشگاه برشمرد و گفت: در این نمایشگاه، بستر و امکان بهرهگیری از تئاتر، نمایشهای آئینی، روایتهای تصویری و دیگر قالبهای هنری فراهم است و از این طریق میتوان مفاهیم عمیق معرفتی را به زبانی قابل فهم، جذاب و ماندگار به زائران منتقل کرد.
وی افزود: معرفی هنرمندانه سیره امام رضا (ع)، از جمله هجرت تمدنساز آن حضرت از مدینه تا مرو، مناظرات علمی، عبادات، مردمداری و سبک زندگی این امام همام و بخشهای مختلف زندگی حضرت رضا (ع) تا هنگام شهادت، باید در این نمایشگاه روایت شود؛ روایتی که میتواند معرفت زائر را از سطح عاطفی صرف، به سطحی عمیقتر از شناخت «مقام امامت» ارتقا دهد.
مروی در پایان تأکید کرد: اگر به موضوع معرفتافزایی در این نمایشگاه توجه نشود، این فضا تفاوتی با یک موزه نخواهد داشت؛ در حالی که هدف نهایی باید افزایش معرفت زائران نسبت به امام رضا (ع) و تبیین جایگاه امامت در زندگی فردی و اجتماعی انسان معاصر باشد. در این صورت، نمایشگاه رواق خدمت از یک فضای صرفاً بازدیدی، به یک تجربه تحولآفرین معرفتی تبدیل خواهد شد.
تولیت آستان قدس رضوی در این بازدید، همچنین از سینما چهاروجهی ۳۶۰ درجه نمایشگاه رواق خدمت که بهصورت هنرمندانه به معرفی سیره و زندگی نورانی امام رضا (ع) میپردازد، دیدن کرد؛ فضایی که با بهرهگیری از فناوریهای نوین و روایتهای تصویری، تلاش دارد مفاهیم معرفتی مرتبط با سیره رضوی را به شکلی ملموس و تأثیرگذار به مخاطبان منتقل کند.
لازم به ذکر است، مجموعه نمایشگاه رواق خدمت در مرکز دائمی نمایشگاهها و همایشهای آستان قدس رضوی در پارکینگ شماره یک حرم مطهر رضوی واقع گردیده و در قالب سه بخش مجزا روایتی هنرمندانه از تاریخچه حرم مطهر رضوی و فعالیتهای آستان قدس رضوی ارائه میدهد.
