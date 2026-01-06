به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه فیلم‌های سینمایی «جیغ» از جمله فرنچایزهای اسلشر ترسناک آمریکایی است که قسمت‌های مختلف آن توانسته علاقه‌مندان به این نوع آثار را در سراسر جهان به خود جلب کند. خالق اصلی «جیغ» کوین ویلیامسون است که نویسنده ۲ فیلم نخست و فیلم چهارم هم است. چهار فیلم اول توسط وس کریون کارگردانی شدند. فیلم‌های اخیر را نیز مت بتینلی- اولپین و تایلر گیلت ساخته‌اند.

اولین فیلم از این مجموعه در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶ اکران شد و تا مدت‌ها به پرفروش‌ترین فیلم اسلشر جهان تبدیل شد. دومین فیلم «جیغ» نیز در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ اکران شد که کمتر از یک سال از فیلم اول گذشته بود. قسمت سوم، در ۴ فوریه ۲۰۰۰ منتشر شد و در اصل فصل پایانی این مجموعه بود. ۱۱ سال بعد، این فرنچایز با قسمت چهارم با عنوان «جیغ ۴» احیا شد که در ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ به سینماها آمد.

تا کنون نیز قسمت‌های ۵، ۶ و ۷ این فرنچایز اسلشر ترسناک ساخته و اکران شده است.

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایش‌های رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، «جیغ» را بر اساس فیلمنامه کوین ویلیامسون اقتباس و برای رادیو تنظیم کرده است. وی این اثر را در قالب نمایش رادیویی «جیغ» تولید و کارگردانی کرده است.

قسمت چهارم این نمایش رادیویی با مدت‌ زمان ۳۵ دقیقه و ۱۶ ثانیه تولید و پخش شده است.

بازیگران این قسمت به ترتیب اجرا عبارتند از شهین نجف‌زاده، فریدون محرابی، شقایق خاکی‌پور، رویا فلاحی، ایوب آقاخانی، مجتبی طباطبایی، سیما خوش‌چشم، مهدی نمینی‌مقدم، مینو جبارزاده، نورالدین جوادیان .

دیگر عوامل نمایش رادیویی «جیغ» عبارتند از افکتور: نازنین حسن‌پور، صدابردار: حیدر صفدری، تهیه‌کننده: فرشاد آذرنیا.

در قسمت چهارم «جیغ» گیل ودرز در حال گرفتن گزارشی زنده از رونمایی یک کتاب است. سیدنی پرسکات فردی که در جنایت‌های وودزبارا مورد توجه بوده تا به قتل برسد، اولین کتاب خود را منتشر می‌کند. همه حضور پیدا کرده‌اند تا کتاب «بیرون تاریکی» را بر اساس زندگی واقعی پرسکات با امضای وی خریداری کنند. گیل ودرز از اینکه دیگر مورد توجه قرار نگیرد و همه به سراغ سیدنی پرسکات و کتاب او بروند، نگران است.

دویی که رئیس پلیس منطقه و شوهر ودرز است، از حضور همسرش به عنوان گزارشگر و درگیر شدن دوباره با ماجرای جنایت‌های وودزبارا ناراحت است.

پیشنهادهای متعددی به سیدنی پرسکات می‌شود تا کتاب‌های بیشتری بنویسد ولی سیدنی با این روند موافق نیست ولی ... .

با هم قسمت چهارم نمایش رادیویی «جیغ» را بشنویم.