به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ابلاغیه‌ای بر برگزاری حضوری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ مطابق با زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کرد.

بر اساس ابلاغیه مورخ ۹ دی ماه ۱۴۰۴، تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف‌اند امتحانات پایان نیمسال اول را به‌صورت حضوری و طبق برنامه‌های مصوب اجرایی کنند.

در عین حال، در صورت بروز شرایط خاص و ضرورت اتخاذ تصمیم جدید درباره نحوه برگزاری امتحانات، کارگروه استانی آموزش عالی می‌تواند با هماهنگی وزارت علوم، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و مراتب را جهت اجرا به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ کند.

همچنین معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: امتحانات پایان‌ترم نیمسال جاری دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مقرر است به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و برگزاری آزمون‌ها به شکل مجازی در دستور کار قرار ندارد؛ این تصمیمی است که از سوی وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است.

آزمون‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت حضوری برگزار می‌شود

با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا پایان کلاس‌های نیم‌سال اول سال تحصیلی جاری، دانشگاه‌ها می‌توانند در چارچوب آئین‌نامه آموزش ترکیبی، کلاس‌های باقیمانده را به‌صورت مجازی برگزار کنند. تصمیم‌گیری در این خصوص نیز بر عهده معاونت‌های آموزشی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد که آزمون‌های همه رشته‌ها حضوری خواهد بود و تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری امتحانات پایان‌ترم در هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر عهده معاونت آموزشی همان دانشگاه است و هر دانشگاه متناسب با شرایط خود نسبت به برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی اقدام خواهد کرد.