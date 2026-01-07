تکلیف امتحانات دانشگاه آزاد در استان تهران مشخص نشد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت دو روز از صدور اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی درباره تفویض اختیار تعیین شیوه برگزاری امتحانات پایانترم به واحدهای استانی، همچنان بسیاری از قطبهای مهم واحدهای این دانشگاه از جمله تهران، مشهد، سیستان و بلوچستان، اردبیل و بوشهر تصمیم نهایی خود را در خصوص نحوه برگزاری این آزمونها اعلام نکردهاند.
این در حالی است که واحدهای مذکور به ویژه واحدهای فعال در استان تهران دارای بیشترین تعداد دانشجو هستند و با تأخیر در اعلام نهایی نحوه برگزاری تعداد زیادی از دانشجویان، در ایام امتحانات دچار سردرگمی خواهند شد.
همچنین تاکنون بسیاری از واحدهای استانی درباره نحوه برگزاری امتحانات اطلاع رسانی کرده و در این زمینه تکلیف دانشجویان را روشن کردهاند
قابل ذکر است برخی استانها در تصمیم خود تغییراتی را ایجاد کرده و تصمیم برگزاری امتحانات را بنا به شرایط مختلفی تغییر دادهاند لذا تاکید میشود که دانشجویان برای اطلاع از آخرین وضعیت استان خود سایتهای رسمی دانشگاه را رصد کنند.
این در حالی است که امیر محجوب مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شب گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، آرامش روانی دانشجویان را ملاک اصلی تصمیمگیری واحدهای استانی عنوان کرده است.
وی در این پیام آورده است: وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنا بر مسئولیت سیاستگذاری آموزش عالی و نظارت کلان خود، دستورالعملهایی مبنی بر برگزاری همه امتحانات به صورت حضوری صادر کردهاند. هدف از این رویکرد، حفظ کیفیت علمی و صیانت از اعتبار نظام آموزش عالی کشور است؛ بهویژه در رشتههای تخصصی، حضوری بودن امتحان شرط لازم برای ارزیابی واقعی توان علمی دانشجو محسوب میشود.
اما دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی کشور و نهادی با پراکندگی جغرافیایی در سراسر ایران، علاوه بر پایبندی به اصول کیفیت آموزشی، درک عمیقی از واقعیتهای دانشجویی و شرایط متغیر استانها دارد. به همین دلیل، در چارچوب همان سیاستهای ملی، اختیار تصمیمگیری دربارهی شیوهی برگزاری امتحانات (حضوری یا ترکیبی با ملاحظه وضعیت استان) به رؤسای محترم واحدهای استانی تفویض شده است تا نسبت به واقعیات محیطی و آرامش روانی دانشجویان تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
اکثریت شهرها و واحدهای دانشگاهی کشور در شرایط طبیعی و عادی قرار دارند و طبق برنامهی حضوری امتحانات را برگزار میکنند. شمار کمی از استانها با مشکلات موقتی روبهرو هستند که آن هم متغیر و قابل مدیریت است. بنابراین اتخاذ یک تصمیم واحد برای کل کشور، نه درست است و نه عاقلانه؛ عقلانیت مدیریتی، یعنی تطبیق تصمیم با واقعیت محلی.
از این رو، دانشگاه آزاد اسلامی با تفویض اختیار به رؤسای استانها، ضمن حفظ اصل حضوری بودن امتحانات، امکان تدبیر ترکیبی یا جابجایی تاریخ آزمونها را فراهم کرد تا شرایطی امن، آرام و منصفانه برای دانشجویان ایجاد شود.
لذا تصمیم دانشگاه آزاد بر مدیریت ترکیبی با اولویت حضوری در واقع پاسخی هوشمندانه به دغدغه کیفیت، عدالت آموزشی و آرامش دانشجویان است.
