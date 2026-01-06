  1. دانشگاه و فناوری
زمان و نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم دانشگاه خواجه نصیر

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با صدور اطلاعیه‌ای جزئیات برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو اطلاع‌رسانی‌های قبلی و ابلاغیه شماره ۲/۲۸۲۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می‌رساند که امتحانات پایان نیمسال اول مطابق برنامه زمان‌بندی تقویم آموزشی دانشگاه، در بازه زمانی ۲۰ دی تا ۶ بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، امتحانات در ساعات اعلام شده در سامانه «بهستان» و به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

