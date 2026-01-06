به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی بازیکن پیشکسوت باشگاه پرسپولیس عصر سه شنبه در مراسم آئین افتتاحیه زمین چمن فوتبال بزرگ روستای پیوشک از توابع بخش لیردف استان هرمزگان با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری همزمان بر زیرساختها و آموزش در فوتبال پایه اظهار کرد: داشتن زمین فوتبال موضوع بسیار مهمی است، اما اگر در کنار آن به بحث آموزش توجه نشود، نمیتوان انتظار پیشرفت پایدار داشت.
وی افزود: زمین فقط یک بستر است؛ آنچه بازیکن میسازد، آموزش صحیح، مربیان دلسوز و انتقال تجربه است. خوشبختانه در این منطقه مربیان خوبی حضور دارند و اگر در کنار آنها از ظرفیت بازیکنان تیم ملی و نفراتی که تجربههای بینالمللی و آموزشهای حرفهای دیدهاند استفاده شود، میتوان شاهد رشد واقعی استعدادهای بومی بود.
این پیشکسوت فوتبال کشور با بیان اینکه فوتبال زبان مشترک همه مردم ایران است، خاطرنشان کرد: ما همیشه میگوئیم همه جای ایران سرای من است و امروز این جمله را در پیوشک بهطور کامل لمس کردیم. حضور در میان مردم این روستا برای ما فقط یک مراسم نبود؛ انگار کنار برادران خودمان صحبت میکردیم.
استیلی ادامه داد: محبت، صمیمیت و عشقی که در نگاه مردم و نوجوانان این منطقه دیده میشود، بهطور مستقیم به ما منتقل میشود و همین سرمایههای انسانی است که میتواند آینده فوتبال کشور را تضمین کند. برای من شخصاً افتخار و سعادت بزرگی است که امروز در این جمع حضور پیدا کردم و این حضور را لطف خداوند میدانم، نه یک کار بزرگ از سوی خودم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مناطق کمتر برخوردار افزود: استعداد فوتبال در سراسر کشور پراکنده است و اگر امکانات اولیه و آموزش درست فراهم شود، روستاها و مناطق دورافتاده میتوانند ستارههای بزرگی را به فوتبال ایران معرفی کنند.
بازیکن پیشکسوت پرسپولیس در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده برای احداث این زمین چمن، از آقایان هاتف، دکتر دهقان، عسگریآزاد، شیخی و سایر دستاندرکاران و عوامل اجرایی این پروژه تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که این مجموعه ورزشی به مرکزی برای پرورش استعدادهای فوتبال منطقه تبدیل شود.
