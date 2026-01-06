واژگونی خودرو در جاده دستگردان مشهد؛ یک فوتی و یک مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسین صالح اظهار کرد: در پی گزارش واژگونی خودروی سمند در مسیر میدان اروند به سمت روستای دستگردان، آتش نشانان ایستگاه‌های ۴۹ و ۴۱ بلافاصله در محل حاضر شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: متأسفانه در این سانحه، یکی از سرنشینان خودرو در لحظه حضور نیروهای امدادی جان باخته بود. همچنین یک سرنشین دیگر با مصدومیت‌هایی روبرو بود که پس از عملیات آزادسازی، تحویل کادر درمانی اورژانس شد و برای انتقال به مرکز درمانی آماده گردید.

وی گفت: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات تثبیت خودرو و آزادسازی مصدوم را به سرعت انجام دادند. پس از اطمینان از عدم وجود سرنشین دیگر در خودرو، صحنه تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

صالح ضمن تسلیت به خانواده متوفی و آرزوی بهبودی برای مصدوم حادثه، بر ضرورت رعایت سرعت مجاز، احتیاط بیشتر در جاده‌های کم‌عرض و برون‌شهری و استفاده از کمربند ایمنی توسط تمام سرنشینان تأکید کرد.