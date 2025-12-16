  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

امدادرسانی به ۳ مصدوم واژگونی خودرو در محور تربت‌حیدریه به باخرز

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی از امدادرسانی به ۳ مصدوم واژگونی خودروی پژو در محور تربت‌حیدریه به باخرز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: طی اعلام مرکز کنترل عملیات استان (EOC) مبنی بر واژگونی پژو در کیلومتر ۴۱ محور تربت حیدریه به باخرز (روستای صفی آباد) نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید بهروز زاوه بلافاصله با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی بیان کرد: یک نفر از مصدومان توسط نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه، به مرکز درمانی امام حسین (ع) تربت‌حیدریه منتقل شدند.

وی افزود: علت حادثه توسط عوامل ذی‌ربط در دست بررسی است.

