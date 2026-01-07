https://mehrnews.com/x3b6pP ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶ کد خبر 6716518 جامعه شهری جامعه شهری ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶ مترو فعلا در ایستگاه بازار تهران مسافرگیری ندارد مترو تهران در خط یک در حال حاضر در ایستگاه بازار تهران مسافرگیری ندارد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مترو داخل واگنهای قطار، خط یک مترو تا اطلاع ثانوی در ایستگاه پانزده خرداد (بازار تهران) مسافرگیری ندارد. کد خبر 6716518 کپی شد مطالب مرتبط اسامي كادر اجرايي مسابقات پيشكسوتان جهان اعلام شد برنامه كامل پنجمين دوره رقابتهاي ليگ برتر اعلام شد 24 پرواز هما لغو و 7 پرواز با تاخیر انجام می شود برچسبها تهران مترو شهرداری تهران
