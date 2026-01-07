  1. جامعه
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

مترو فعلا در ایستگاه بازار تهران مسافرگیری ندارد

مترو تهران در خط یک در حال حاضر در ایستگاه بازار تهران مسافرگیری ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مترو داخل واگن‌های قطار، خط یک مترو تا اطلاع ثانوی در ایستگاه پانزده خرداد (بازار تهران) مسافرگیری ندارد.

