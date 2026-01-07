  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

باران‌های شدید در ماداگاسکار جان ۱۱ نفر را گرفت

باران‌های شدید در ماداگاسکار جان ۱۱ نفر را گرفت

بر اساس گزارش آژانس مدیریت بحران، باران‌های شدید هفته گذشته که ماداگاسکار را تحت تأثیر قرار داده است، باعث مرگ ۱۱ نفر و مجروح شدن ۶ نفر دیگر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، پایتخت این کشور، آنتاناناریوو، از جمله مناطقی است که بیشترین آسیب را دیده است. دفتر ملی مدیریت ریسک و بلایا اعلام کرد که در مجموع ۲۷۴ نفر آسیب دیده‌اند و ۲۶ خانه مسکونی آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

شهردار آنتاناناریوو از مردم خواسته است که بسیار هوشیار باشند و از همه خانواده‌هایی که در خانه‌های سنتی قدیمی یا ناامن زندگی می‌کنند، خواسته است که به مکان‌های امن بروند.

سازمان هواشناسی ماداگاسکار اعلام کرد که انتظار می‌رود شرایط بارانی در روزهای آینده در شمال غربی کشور و ارتفاعات مرکزی ادامه یابد و در مناطق جنوبی نیز بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

ماداگاسکار که در غرب اقیانوس هند واقع شده است، معمولاً فصل بارانی اش از نوامبر تا مارس است. آب و هوای شدید همراه با آن اغلب باعث تلفات جانی، آوارگی ساکنان و سیل مناطق وسیعی از زمین‌های کشاورزی می‌شود.

کد خبر 6716558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه