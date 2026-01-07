  1. جامعه
فعالیت ۵۰ خودروی سوخت‌رسان سیار در پایتخت

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع شهر تهران از فعالیت ۵۰ خودروی سوخت‌رسان سیار در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به کمبود جایگاه‌های سوخت در پایتخت گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ خودروی سوخت‌رسان سیار در سطح شهر تهران فعال هستند که با هدف کاهش کمبود جایگاه‌های پمپ‌بنزین، مدیریت صف‌های طولانی و جلوگیری از ایجاد ترافیک و نارضایتی شهروندان به کار گرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه کمبود جایگاه‌های سوخت در برخی مناطق موجب تشکیل صف‌های ممتد و برهم خوردن آرامش شهروندان می‌شود، افزود: برای جبران این کمبودها، علاوه بر راه‌اندازی جایگاه‌های تک‌سکو، از ظرفیت جایگاه‌های سوخت سیار نیز استفاده کرده‌ایم. این خودروهای سوخت‌رسان توسط بخش خصوصی و با دریافت مجوز از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در سطح شهر فعالیت می‌کنند.

اقوامی‌پناه تصریح کرد: محل استقرار خودروهای سوخت‌رسان سیار با هماهنگی شهرداران مناطق تعیین می‌شود و این خودروها در نقاط مشخص‌شده مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند. در حال حاضر در اغلب مناطق تهران از جمله مناطق یک و دو و برخی دیگر از مناطق، خودروهای سوخت‌رسان حضور فعال دارند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران هدف اصلی از اجرای این طرح را کاهش صف‌های طولانی و رفع مشکلات ناشی از کمبود جایگاه‌های سوخت عنوان کرد و گفت: برنامه شهرداری تهران توسعه تدریجی ناوگان خودروهای سوخت‌رسان سیار است. در فاز گذشته و طی یکی دو ماه اخیر، ۱۶ خودروی جدید به این ناوگان اضافه شده و در برنامه داریم تا طی دو ماه آینده ۲۰ خودروی دیگر نیز به ظرفیت موجود افزوده شود.

وی در خصوص تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری سوخت تأکید کرد: قیمت سوخت مطابق نرخ‌های مصوب است؛ به‌طور مثال بنزین معمولی با نرخ لیتری ۵ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت بنزین سوپر نیز مشخص است. علاوه بر قیمت سوخت، برای هر مرحله سوخت‌گیری کارمزدی دریافت می‌شود که میزان آن توسط فرمانداری تهران تعیین شده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر این تعرفه ممنوع است.

اقوامی‌پناه خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به‌طور مستمر بر عملکرد خودروهای سوخت‌رسان نظارت دارد و مأموران نظارتی در سطح شهر قیمت‌های دریافتی را با تعرفه‌های مصوب فرمانداری مقایسه می‌کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف و دریافت مبلغ اضافی، برخورد قانونی انجام خواهد شد. همچنین مجموعه‌های ارائه‌دهنده این خدمات نیز نظارت داخلی دارند تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.

