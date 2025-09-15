به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامیپناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به احداث جایگاههای سوخت کوچکمقیاس در پایتخت اظهارکرد: از تمام مناطق خواسته شده زمینهایی به مساحت حدود ۴۵۰ مترمربع مطابق استانداردهای شرکت پالایش فرآوردههای نفتی معرفی کنند.
وی افزود: ما آمادگی داریم بلافاصله فراخوان را منتشر و پیمانکاران را انتخاب کنیم. نهایت ظرف دو تا سه ماه از ۱۴ دستگاه باید استعلامها را جواب بگیرند و پس از آن کار آغاز شود. ما آمادگی داریم تا پایان سال هر تعدادی که مناطق به ما اعلام کنند، جایگاه سوخت کوچکمقیاس در شهر ایجاد کنیم.
اقوامیپناه در ادامه به مشکل کمبود عرضه بنزین در تهران اشاره کرد و گفت: در تهران به دلیل کمبود عرضه بنزین، مردم ناچارند پیمایش بیشتری برای دریافت سوخت داشته باشند. در اصفهان هر نازل پمپ بنزین روزانه حدود ۵ هزار لیتر بنزین عرضه میکند، اما این رقم در تهران به ۹ هزار لیتر میرسد. این مسئله باعث فشار روانی، افزایش آلودگی و هدررفت یارانه بنزینی میشود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تأکید کرد: شهرداری تهران با همکاری دولت به دنبال مدیریت این مسئله است و به محض تخصیص زمین، کار ساخت جایگاههای سوخت کوچکمقیاس را آغاز خواهیم کرد.
وی ادامه داد: تاکنون شش جایگاه سوخت کوچکمقیاس در مناطق مختلف شهر تهران افتتاح شده است که شامل دادمان در منطقه ۲، الغدیر در منطقه ۱۸، راهبر در منطقه ۲۰، والفجر در منطقه ۶، بوعلی در منطقه ۱۵ و فهیمآباد در منطقه ۱۶ میشود. همچنین چند جایگاه دیگر از جمله در منطقه ۱۴ تا یک ماه آینده به بهرهبرداری خواهند رسید. برخی مناطق مانند منطقه ۱۵ دو زمین و منطقه ۴ یک زمین برای این منظور معرفی کردهاند و مناطق دیگر نیز به تدریج زمینهای مناسب را معرفی میکنند.
اقوامیپناه اظهار داشت: شرکت ساماندهی آمادگی دارد پس از تخصیص زمین توسط مناطق و دستگاههای مرتبط شهرداری، پیمانکار را انتخاب کند تا پروژهها به صورت ساخت، بهرهبرداری و تحویل (BOT) اجرا شود.
