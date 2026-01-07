بانک مسکن پیشتاز در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، سیدمحسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن در حاشیه آیین کلنگ‌زنی ساختمان شعبه مرکزی سبزوار گفت: بانک مسکن از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و در چارچوب تکالیف ابلاغی به این بانک، عمده تسهیلات اعطایی طرح نهضت ملی مسکن در شبکه بانکی را پرداخت کرده است. این موضوع خود نشان از توانمندی بانک در ارائه تسهیلات دارد.

وی ادامه داد: بانک مسکن تاکنون نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلاتی ۳۸۸ هزار واحد مسکونی ( بیش از ۹۶ درصد واحدهای معرفی شده ) به مبلغ ۱۸۶ همت و پرداخت ۱۴۳ همت یعنی ۷۷ درصد مبلغ مذکور به حساب سازندگان واحدهای در دست احداث طرح یادشده، اقدام کرده است.

فاضلیان تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۱۵۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن فروش اقساطی شده که نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد واحدهای انعقاد قرارداد شده به متقاضیان تحویل داده شده است. این روند همچنان با سرعت قابل‌قبولی در حال حرکت است به طوری که در ایام ا... دهه فجر برخی از این پروژه‌ها تکمیل و به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی عنوان کرد: بانک مسکن همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلاتی به ارزش نزدیک به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف اقدام کرده است. لازم به ذکر است علاوه بر پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، همراه با برنامه های دولت محترم از جمله تسهیلات ساخت، خرید، تعمیر واحد مسکونی، این بانک در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در قالب سرمایه در گردش، خرید دین و .... اقدام کرده و همچنان در دستور کار خود دارد.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با اشاره به وصول بخش قابل توجهی از مطالبات بانک یادآور شد: این میزان وصول مطالبات توان تسهیلات‌دهی بانک به مشتریان را تقویت کرده و اضافه برداشت بانک را از بانک مرکزی را نیز کاهش داده است.

وی در پایان گفت: بانک مسکن در آستانه ۸۷ سالگی تأسیس خود همچنان پرقدرت و توانمند در تمامی حوزه‌های بانکی به ویژه در بخش اعتباری و اعطای انواع تسهیلات در حال ارائه خدمت به عموم اقشار جامعه است.