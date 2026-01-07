به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان حقیقی و حقوقیِ فعال در حوزه کسب‌وکار با افتتاح حساب «جاری زندگی» و ایجاد میانگین سپرده دوماهه از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان، می‌توانند از مزایای این حساب چندمنظوره با مجموعه‌ای متنوع از خدمات بانکی و مالی در شعب بانک صادرات ایران استفاده کنند.

حساب «جاری زندگی» با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق بانک‌های معتبر دنیا و طراحی یک حساب چندکاره، ضمن پاسخگویی سریع به نیازهای مالی صاحبان مشاغل، امکان دریافت تسهیلات با ضرایب ویژه را فراهم کرده و شرایط دریافت دسته‌چک کاغذی و همچنین فعال‌سازی دسته‌چک الکترونیک «چکنو» را نیز مهیا ساخته است.

علاوه بر این، بهره‌مندی از مزایای طرح حمایتی «اعتبار در حساب جاری» به‌عنوان یکی از شرایط تسهیل‌شده مبتنی بر عقد «خرید دین»، از دیگر ظرفیت‌های این طرح برای پاسخگویی به نیازهای مالی صاحبان کسب‌وکار به شمار می‌رود.

بازپرداخت تسهیلات در این طرح به‌صورت ۱۲ ماهه پیش‌بینی شده و در عین حال، امکان بازپرداخت دفعی نیز برای متقاضیان وجود دارد. میزان تسهیلات قابل پرداخت بر اساس ضرایب ۸۰ تا ۵۰۰ درصد میانگین موجودی ۲ تا ۵ ماهه تعیین شده و از ۱۰۰ میلیون تومان تا سقف ۱۰ میلیارد تومان متغیر است که انعطاف‌پذیری مناسبی را برای بازپرداخت اقساطی یا دفعی در اختیار صاحبان مشاغل قرار می‌دهد.

«چکنو» به‌عنوان نخستین چک الکترونیک نظام بانکی کشور، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبادلاتی در این طرح است. این چک به دلیل حذف فیزیک کاغذی و انجام کامل فرآیندها به‌صورت دیجیتال، فاقد امکان جعل، سرقت و مفقودی است. همچنین گیرندگان «چکنو» برای نقد کردن آن نیازی به گواهی امضای دیجیتال ندارند و این ابزار، گزینه‌ای مناسب برای اشخاصی محسوب می‌شود که پرداخت‌های مکرر و بدون سقف مبلغ از طریق چک دارند.

طرح «اعتبار در حساب جاری» که در قالب عقد خرید دین تعریف شده و نیازهای مالی کوتاه‌مدت مشتریان را در صورت عدم کفایت مانده موجودی حساب قرض‌الحسنه جاری پوشش می‌دهد نیز در چارچوب حساب «جاری زندگی» عملیاتی شده و حمایت مؤثری از صاحبان کسب‌وکار فراهم می‌کند.