دزدی دریایی دیگر آمریکا؛ ابرنفتکش «ام سوفیا» توقیف شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از توقیف یک نفتکش دیگر در ارتباط با روسیه و ونزوئلا خبر داد.

بر اساس اعلام رویترز، منابع آگاه به این خبرگزاری گفتند که این کشتی، ابرنفتکش M Sophia «ام سوفیا» با پرچم پاناما است که تحت تحریم قرار دارد.

طبق اطلاعات کشتیرانی و منابع آگاه، این کشتی در اوایل ژانویه به عنوان بخشی از ناوگان کشتی‌هایی که نفت ونزوئلا را به چین حمل می‌کردند، در حالت «دارک مُود» یا با فرستنده خاموش، از آب‌های ونزوئلا حرکت کرده بود.

بر اساس اعلام این رسانه، آمریکا امروز ۲ کشتی را مورد سرقت قرار داده و آنها را ربود. ابتدا نفتکش مارینه را (که قبلاً ً بلا- ۱ نام داشت) با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس و سپس نفتکش سوفیا مرتبط با ونزوئلا در دریای کارائیب.