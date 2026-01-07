روسیه یک زیردریایی برای همراهی با نفتکش در سواحل ونزوئلا اعزام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد روسیه یک فروند زیردریایی را برای اسکورت نفتکشی که آمریکا تلاش داشت آن را در سواحل ونزوئلا توقیف کند، اعزام کرده است.

بر اساس این گزارش، یک زیردریایی روسی نفتکش «مارینِرا» را همراهی می‌کند تا مانع از تلاش آمریکا برای توقیف آن شود.

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی همچنین افزود مسکو از واشنگتن خواسته، دست از تعقیب این نفتکش در نزدیکی سواحل ونزوئلا بردارد.

همچنین یک مقام آمریکایی اعلام کرد روسیه علاوه بر زیردریایی، یگان‌های دریایی دیگری را نیز برای اسکورت این نفتکش اعزام کرده است.