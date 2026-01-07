  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۶:۲۵

روسیه یک زیردریایی برای همراهی با نفتکش در سواحل ونزوئلا اعزام کرد

روسیه یک زیردریایی برای همراهی با نفتکش در سواحل ونزوئلا اعزام کرد

یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که روسیه یک زیردریایی برای همراهی با نفتکشی که آمریکا به دنبال توقیف آن در سواحل ونزوئلا بود، اعزام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد روسیه یک فروند زیردریایی را برای اسکورت نفتکشی که آمریکا تلاش داشت آن را در سواحل ونزوئلا توقیف کند، اعزام کرده است.

بر اساس این گزارش، یک زیردریایی روسی نفتکش «مارینِرا» را همراهی می‌کند تا مانع از تلاش آمریکا برای توقیف آن شود.

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی همچنین افزود مسکو از واشنگتن خواسته، دست از تعقیب این نفتکش در نزدیکی سواحل ونزوئلا بردارد.

همچنین یک مقام آمریکایی اعلام کرد روسیه علاوه بر زیردریایی، یگان‌های دریایی دیگری را نیز برای اسکورت این نفتکش اعزام کرده است.

کد خبر 6716129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خود نفتکش ها باید مجهز به موشک و سلاح برای. امنیت خود. در. برابر. دزدان دریای سومالی. وامریکای وحشی شوند. در.یا. توسط دزدان دریایی امریکا. و سومالی. نا امن است. نفت کش باید به موشکهای مجهز. شود بتوانند. در. هر. شرایطی. از خود دفاع کنند. حتی اگر غرق شوند. بهتر است. تا دست. . دزدان. دریایی. بیفتند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه