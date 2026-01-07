آمریکا غارت نفت ونزوئلا را کلید زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مدعی شد که کاخ سفید و مقامات ونزوئلایی برای صادرات ۲ میلیارد دلار نفت به آمریکا توافق کردهاند.البته این توافق شامل محمولههای نفتی است که قرار بوده از ونزوئلا راهی چین شود؛ حالا قرار شده مسیر آنها تغییر کرده و به سمت آمریکا هدایت شوند.
این توافق نشان میدهد که مقامات دولتی ونزوئلا به خاطر نگرانیها نسبت به اقدامات نظامی بیشتر از سوی آمریکا در حال همکاری با واشنگتن هستند. ترامپ گفته که از دولت موقت ونزوئلا به ریاست دلسی رودریگز خواسته است تا به شرکتهای آمریکایی دسترسی کامل به صنعت نفت ونزوئلا را بدهد.
به خاطر محاصره نظامی ونزوئلا از سوی آمریکا، این کشور آمریکای لاتین هم اکنون میلیونها بشکه نفت ذخیره سازی شده در انبارها و نفتکشهای خود دارد. این محاصره بخشی از تلاش آمریکا برای افزایش فشار به نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، بود که چند روز پیش توسط نیروهای نظامی آمریکایی از کاراکاس ربوده شد.
مقامات ونزوئلایی اقدام آمریکا را ادمربایی عنوان کرده و مدعی شدهاند که واشنگتن به دنبال غارت منابع عظیم نفتی این کشور است.
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