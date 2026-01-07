به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «انبیسی نیوز» با انتشار خبری فوری از توقیف نفتکش «مارینهرا» در اقیانوس اطلس از سوی آمریکا خبر داد.
بر اساس اعلام این رسانه، مقامهای آمریکایی در این خصوص اعلام کردند که نیروهای ویژه ارتش این کشور وارد نفتکش «مارینه را» شدند که بیش از ۲ هفته است با پرچم روسیه در حال تعقیب آن هستند.
شبکه «انبیسی نیوز» اضافه کرد که یک تیم تهاجمی وارد نفتکش «مارینهرا» شدند که توسط گارد ساحلی آمریکا تحت تعقیب بود.
به گفته مقامات رسمی، پس از پایان تصرف کامل این نفتکش، کاپیتان و مکانیکها برای هدایت «مارینهرا» به عرشه آن اعزام خواهند شد.
«انبیسی نیوز» در زیرنویس این خبر نوشت: نفتکش مرتبط با روسیه و ونزوئلا از سوی آمریکا توقیف شد.
وال استریت ژورنال در این خصوص گزارش داد: ارتش آمریکا در جریان تصرف «مارینهرا» از هواپیماهای گشت زنی P-۸ و هواپیماهای جنگی AC-۱۳۰CJ استفاده کرده است. علاوه بر این، حداقل یک کشتی گارد ساحلی و چندین بالگرد نیز به کار گرفته شدند.
فرماندهی نیروهای آمریکایی در اروپا با انتشار پیامی اعلام کرد: آمریکا نفتکش «مارینهرا» را در اقیانوس اطلس به دلیل (بهانه) «نقض تحریمهای آمریکا» توقیف کرد.
خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص نوشت: نفتکش روسی «مارینهرا» پیش از این با نام «بلا -۱» شناخته میشد.
این در حالیست که آمریکا پیشتر در توقیف نفتکش «بلا -۱»، ناکام مانده بودند.
گفتنی است که روزنامه والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود که روسیه یک فروند زیردریایی را برای اسکورت نفتکشی که آمریکا تلاش داشت آن را در سواحل ونزوئلا توقیف کند، اعزام کرده است. یک زیردریایی روسی نفتکش «مارینه را» را همراهی میکند تا مانع از تلاش آمریکا برای توقیف آن شود.
همچنین یک مقام آمریکایی اعلام کرد روسیه علاوه بر زیردریایی، یگانهای دریایی دیگری را نیز برای اسکورت این نفتکش اعزام کرده است.
