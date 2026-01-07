برد امیدهای ازبکستان مقابل لبنان در بازی پرگل

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال امید ازبکستان و لبنان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در گروهC جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا با پیروزی ۳ بر ۲ ازبک ها همراه بود.
سعیدوف، خیرالله اف و باخرومف به ترتیب در دقیقههای ۲۴، ۵۰ و ۵۷ برای ازبکستان گلزنی کردند اما لئوناردو شاهین (۶۵ و ۵+۹۰) دو گل برای امیدهای لبنان زد تا کمترین تفاضل در شکست تیمش اتفاق بیفتد.
ازبکستان با توجه به این نتیجه و تساوی امیدهای ایران و کره جنوبی به صدر جدول گروه C رفت.
دیدار تیمهای امید ازبکستان و ایران ساعت ۱۷:۳۰ روز بیستم دی ماه برگزار میشود.
