۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا؛

برد امیدهای ازبکستان مقابل لبنان در بازی پرگل

تیم فوتبال امید ازبکستان موفق به کسب پیروزی مقابل لبنان در جام ملت‌های آسیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال امید ازبکستان و لبنان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در گروهC جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا با پیروزی ۳ بر ۲ ازبک ها همراه بود.

سعیدوف، خیرالله اف و باخرومف به ترتیب در دقیقه‌های ۲۴، ۵۰ و ۵۷ برای ازبکستان گلزنی کردند اما لئوناردو شاهین (۶۵ و ۵+۹۰) دو گل برای امیدهای لبنان زد تا کمترین تفاضل در شکست تیمش اتفاق بیفتد.

ازبکستان با توجه به این نتیجه و تساوی امیدهای ایران و کره جنوبی به صدر جدول گروه C رفت.

دیدار تیم‌های امید ازبکستان و ایران ساعت ۱۷:۳۰ روز بیستم دی ماه برگزار می‌شود.

