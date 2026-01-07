به گزارش خبرگزاری مهر، امید روانخواه پس از تساوی بدون گل تیمهای ایران و کره جنوبی در نخستین بازی از رقابتهای جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا گفت: از همه افرادی که برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقه زحمت کشیدند تشکر میکنم. همانطور که از قبل پیشبینی میشد و بسیاری از مربیان و رسانهها نیز به آن اشاره کرده بودند، گروه C سختترین گروه جام ملتهاست و دو تیم قدرتمند در ابتدای تورنمنت به مصاف هم رفتند. با وجود احترام زیادی که برای تیم خوب و قدرتمند کره جنوبی قائلم، معتقدم بازیکنان تیم ملی ایران در اولین بازی نمایش قابل قبولی ارائه دادند.
وی افزود: البته ظرفیت تیم ما بیش از چیزی است که امروز به نمایش گذاشته شد. در مجموع این مسابقه برای شروع تورنمنت خوب و رضایتبخش بود، اما متأسفانه گلی به ثمر نرسید. اگر گلی زده میشد، بازی میتوانست جذابتر شده و روند بهتری برای تماشاگران داشته باشد.
سرمربی تیم امید تأکید کرد: برخی عوامل روی کیفیت بازی تأثیر گذاشت. بخشی از این مسائل به ما مربوط میشود که تلاش میکنیم در فاصله کوتاه باقیمانده تا دیدار با ازبکستان آنها را برطرف کنیم، اما بخشی دیگر خارج از کنترل ماست. ما به بازی در زمینهایی با شرایط بدتر عادت داریم، اما هم ما، هم تیم کره جنوبی و تمامی بازیکنان معتقد بودند چمن امروز بلندتر از حد استاندارد بود و انرژی زیادی از بازیکنان گرفت.
روانخواه ادامه داد: دیدید که بازیکنان کره جنوبی نیز به دلیل بلندی چمن دچار گرفتگی عضلات شدند. از مسئولان برگزاری درخواست دارم شرایطی فراهم کنند تا بتوانیم بازی بعدی را در زمینی با چمن کوتاهتر برگزار کنیم. هرچند کیفیت چمن خوب بود، اما بلندی آن تا حدی به تیم ما آسیب زد.
وی درباره نقاط قوت تیم گفت: در دقایق زیادی از بازی، تسلط بیشتری نسبت به حریف داشتیم. مالکیت توپ و تعداد پاسهای زیاد از نقاط قوت ما بود، اما به دلیل اینکه بازی اول بود و حریف نیز تیم قابل احترامی محسوب میشود، موقعیتهای گلزنی ما کمتر از حد انتظار بود. باید در بازی آینده مالکیت توپ و خلق موقعیت را به هم نزدیکتر کنیم تا فرصتهای بیشتری به دست آوریم.
سرمربی تیم ملی امید در پایان اظهار داشت: در این رده سنی، تیمها ممکن است در هر بازی سبک متفاوتی ارائه دهند و رفتار بازیکنان در جریان مسابقه متغیر باشد. ازبکستان را جزو کشورهای در حال توسعه فوتبال میدانم و نتایج سالهای اخیرشان نیز این موضوع را تأیید میکند. این تیم برای ما قابل احترام است، اما تیم ما نیز پیشرفت کرده و خود را یکی از مدعیان این مسابقات میدانیم. تلاش میکنیم در بازی بعدی با ذهنیت یک مدعی به میدان برویم. ضمن احترام به تیم ازبکستان، امیدوارم نتیجه دیدار ازبکستان و لبنان نیز به سود ما رقم بخورد.
