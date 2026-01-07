تحلیل عملکرد ایران برابر کره/ هر دو تیم ضعیف و دور از انتظار بودند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال امید ایران و کره جنوبی در اولین گروهی خود امروز چهارشنبه ۱۷ دی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت تا دو تیم امتیازها را تقسیم کنند.

هادی طباطبایی کارشناس فوتبال در ارزیابی دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و کره جنوبی که با تساوی بدون گل به پایان رسید، اظهار داشت: این بازی با افت و خیزهای زیادی همراه بود و به‌جز دقایق پایانی، موقعیت‌های گل چندانی از سوی دو تیم شاهد نبودیم.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد تیم کره جنوبی گفت: در مورد تیم کره باید بگویم که این تیم فقط نام کره جنوبی را یدک می‌کشید و از نظر فنی و کیفیت بدنی، بازیکنانش اصلاً در سطح قابل قبولی قرار نداشتند.

طباطبایی افزود: کره‌ای‌ها روی توپ‌های هوایی متزلزل بودند، اما بازیکنان ما هم نتوانستند از این ضعف به خوبی استفاده کرده و موقعیت‌های جدی ایجاد کنند؛ این در حالی بود که تیم ایران مالکیت بیشتری روی توپ داشت.

این کارشناس فوتبال در پایان تصریح کرد: ما برای تیم خود برنامه‌ریزی مناسبی نداشتیم، در حالی که با برنامه‌ریزی درست و اصولی می‌توانیم در سطوح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.