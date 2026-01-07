دستور نتانیاهو برای آغاز عملیات گسترده امنیتی در منطقه اشغالی «النقب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ️نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پلیس این رژیم با همکاری سایر نیروهای اشغالگر، «عملیات امنیتی گسترده‌ و مهمی» را در منطقه النقب در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ آغاز کرده است.

«بنیامین نتانیاهو» طی سخنانی با اشاره به این موضوع گفت: هدف ما کنترل منطقه النقب است و این به معنای شهرک‌سازی در مقیاسی است که پیش از این هرگز ندیده‌ایم.

نخست وزیر رژیم اشغالگر امروز چهارشنبه به همراه تعدادی از وزرای خود از جمله «اسرائیل کاتز» وزیر جنگ و «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم، یک هفته پس از یورش و محاصره روستای «ترابین الصانع» در منطقه النقب، به این منطقه رفت و اقدام به تهدید اهالی این روستا و توسعه شهرک‌نشینی کرد و مدعی شد: ما به اینجا آمده‌ایم تا النقب را به دولت اسرائیل باز گردانیم.