به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه چهارشنبه در نشست توانمندسازی نقش‌آفرینان محله‌های آرادان در مل دانشکده پیراپزشکی این شهرستان با تاکید بر اینکه جهاد در راه خدا نیازمند اقدام و عمل است بر لزوم توجه به اولویت‌ها، نیازها و اقدامات ابتکاری در فعالیت‌های جهادی تأکید کرد.

وی با اشاره به فرازهای پایانی دعای «خابَ الوافدون» گفت: در این دعا می‌خوانیم «اَللّهُمَ فَاهْدِنی هُدَی الْمُهْتَدینَ، وَارْزُقْنیِ اجْتِهادَ الْمُجْتَهِدینَ، وَلاتَجْعَلْنی مِنَ الْغافِلینَ الْمُبْعَدینَ، واغْفِرْلی یَوْمَ‌ الدّینِ‌» خدایا! مرا به راه هدایت‌شدگان [صراط مستقیم و بندگی خدا] هدایت کن و کوششِ کوشش‌کنندگان را روزی من کن و مرا از غافلین و بی‌خبرانِ دور شده از درگاه خود قرار مده و در روز قیامت گناهم را بیامرز!

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: در بخش پایانی این دعا بر این نکته تأکید شده است که هرکس که از خدا غافل شود از او دور خواهد شد.

مطیعی با اشاره به گستردگی حوزه جهاد در راه خدا گفت: علاوه بر فرایض دینی مانند نماز، روزه و قرائت قرآن، انجام کارهای فرهنگی اثرگذار برای پیوند دادن جامعه با معارف اسلامی، ایجاد ارتباط مردم با مسجد و اموری مانند مواسات و همدلی نیز جهاد در راه خداوند محسوب می‌شوند که توفیق این امر فقط توسط پروردگار به انسان عطا می‌شود.

وی با تقدیر از فرماندهان پایگاه‌های بسیج به‌ویژه در روستاها که با وجود کمبود امکانات در حال انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود هستند، گفت: جهاد در راه خدا با درخواست از پروردگار متعال و عبادتِ صِرف محقق نمی‌شود؛ بلکه هرکس که علاقمند خدمت به مردم است باید مشتاقانه در این راه قدم بردارد تا خداوند نیز او را در این راه موفق بدارد!

امام جمعه سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت ایجاد تشکیلات در امور فرهنگی اشاره کرد و گفت: ایجاد تشکیلات از منظر رهبر معظم انقلاب به معنای تجمیع تمام ظرفیت‌ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب‌تر و بیشتر است.

مطیعی، فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج و سپاه را یادآور شد و این مجموعه‌ها را نمونه بارز کار تشکیلاتی دانست و افزود: پایگاه‌های بسیجی که در مساجد حضور دارند نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین جامعه و مسجد ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های فرهنگی مشابه در پایگاه‌های بسیج را نمی‌توان موازی‌کاری دانست، بلکه اینگونه فعالیت‌های محله‌محور یک کار تشکیلاتی ارزشمند در سطح ملی محسوب می‌شود.

امام جمعه سمنان شناسایی ظرفیت‌ها و امکانات بسیج در آرادان را ضروری دانست و گفت: باید هدف از انجام فعالیت‌های جهادی مانند تشکیل حلقه‌های صالحین، اشتغال‌زایی و یا مواسات روشن و مشخص باشد تا کاری بی‌هدف و بی‌نتیجه انجام نگیرد.

مطیعی با اشاره به محوریت نیازسنجی در مراکز پیشرفته حوزوی ادامه داد: توجه به اولویت‌بندی در انجام فعالیت‌های جهادی نیز از موضوعاتی است که باید مدنظر قرار گیرد و این اولویت‌بندی باید بر اساس نیازها، ظرفیت‌ها و استعدادهای هر منطقه انجام شود.

وی ایجاد کارگاه‌های تولید البسه در روستای محمدآباد شهرستان میامی را نمونه‌ای بارز از توجه به ظرفیت‌های مناطق محروم خواند و گفت: این کارگاه‌ها با تولید محصولات با کیفیت توانسته‌اند در کنار تأمین بخشی از نیاز پایتخت و دیگر نقاط کشور، زمینه مهاجرت معکوس افراد به روستا را فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر اهمیت توجه به مؤلفه بومی در برنامه‌ریزی برای روستاهای استان اظهار کرد: از سوی دیگر روستاهایی نیز وجود دارند که به واسطه عدم برنامه‌ریزی مطلوب و کمرنگ بودن نقش گروه‌های جهادی قریب به ۸۰ درصد اهالی آن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند!

مطیعی خواستار خلاقیت و ابتکار عمل بیشتر در فعالیت‌های جهادی شد و آن‌را زمینه‌ساز ایجاد تحول در پایگاه‌های بسیج و مساجد دانست و گفت: علاوه بر اجرای دستورات کلی و ابلاغیات ارسال شده توسط مرکز استان، هر پایگاه و مسجد باید تلاش کند تا از نیروی جوان خود برای برگزاری برنامه‌های خلاقانه استفاده کند؛ مانند کارگاه‌های تولید ماسک که در دوران کرونا به صورت خلاقانه در مساجد راه‌اندازی شدند.