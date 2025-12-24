دستور کاخ سفید برای تمرکز نظامی بر محاصره نفتی ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که کاخ سفید به نیروهای نظامی دستور داده است طی دو ماه آینده بر اعمال محاصره علیه نفت ونزوئلا تمرکز کنند.

این مقام افزود: گزینه‌های نظامی همچنان درباره ونزوئلا روی میز است، اما تمرکز فعلی بر افزایش فشارهای اقتصادی قرار دارد.

روابط آمریکا و ونزوئلا در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های یک‌جانبه واشنگتن علیه دولت نیکلاس مادورو، به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل دریایی، با تنش همراه بوده است. کاراکاس این اقدامات را مصداق محاصره اقتصادی و نقض حقوق بین‌الملل دانسته و بارها نسبت به توقیف کشتی‌ها و فشارهای فزاینده آمریکا اعتراض کرده است.

به عقیده تحلیلگران مسائل بین الملل، هدف آمریکا از تشدید این فشارها و تحریم‌های یک‌جانبه، افزایش فشار سیاسی و اقتصادی برای تضعیف دولت نیکلاس مادورو و واداشتن کاراکاس به تغییر مسیر در سیاست‌های داخلی و خارجی خود عنوان شده است.