به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیس: اظهارداشت: اگر همه دستگاهها بهصورت جدی وارد عمل نشوند، کشور در آینده با چالشهای جدی اجتماعی، اقتصادی و سلامت مواجه خواهد شد. در حال حاضر حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، اما همین گروه نزدیک به ۴۰ درصد تختهای بیمارستانی را به خود اختصاص میدهند.
وی تأکید کرد: وزارت بهداشت بهتنهایی قادر به حل مسئله جمعیت نیست و این موضوع نیازمند مشارکت همه دستگاهها، نهادها و ارکان حاکمیت است.
رئیسی، پزشکی خانواده و نظام ارجاع را دومین اولویت حوزه بهداشت برشمرد و افزود: نظام ارائه خدمات سلامت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ نه رضایت گیرندگان خدمت کافی است و نه هزینهها قابلقبول. ساماندهی این وضعیت بدون تعریف صحیح «شبکه خدمات سلامت» امکانپذیر نیست.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد از برداشتهای نادرست از مفهوم شبکه سلامت تصریح کرد: شبکه سلامت فقط به سطح یک یا بهداشت محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای کامل از خدمات سطح یک، دو و سه را شامل میشود و اجرای موفق پزشکی خانواده منوط به استقرار کامل این شبکه است.
رئیسی، سومین اولویت حوزه بهداشت را عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانست و افزود: مسائلی مانند آلودگی هوا، حوادث جادهای، تغذیه ناسالم، کاهش فعالیت بدنی و بیماریهای غیرواگیر، بیش از درمان، نیازمند مداخله اجتماعی و پیشگیرانه هستند. در این میان، مدارس نقش کلیدی دارند و تمرکز بر بهداشت مدارس میتواند آینده سلامت کشور را تضمین کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه، خودمراقبتی را چهارمین اولویت اصلی حوزه بهداشت عنوان کرد و گفت: امروز تلفنهای هوشمند به ابزاری در دسترس عموم مردم تبدیل شدهاند و حتی تعداد آنها از جمعیت کشور فراتر رفته است؛ این موضوع فرصتی بیسابقه برای ارتقای سواد سلامت و تقویت خودمراقبتی فراهم کرده است.
وی افزود: با بهرهگیری هدفمند از تلفنهای هوشمند و ابزارهای پوشیدنی میتوان آموزش سلامت، پیشگیری از بیماریها و پایش شاخصهای سلامت فردی را متناسب با گروههای مختلف سنی توسعه داد و مشارکت مردم در مراقبت از سلامت فردی و اجتماعی را افزایش داد.
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