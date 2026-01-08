رویداد ملی «فرشته» ویژه بانوان مسجدی گلستان در حال برگزاری است

سید فاطمه کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نقش بانوان در عرصه رسانه و فرهنگ اظهار کرد: رویداد «فرشته» به‌عنوان یک رویداد آموزشی و توانمندساز، با رویکردی ملی و با هدف ارتقای سطح مهارت‌های تخصصی نانورسانه‌ای بانوان کنشگر مسجدی طراحی شده است.

وی افزود: در این رویداد بیش از ۳۰۰ نفر از بانوان فعال و کنشگر مسجدی از سراسر استان گلستان حضور دارند و آموزش‌های تخصصی و کاربردی در حوزه تولید محتوای رسانه‌ای، روایت‌گری مؤثر و فعالیت هدفمند در بستر نانورسانه‌ها را فرا خواهند گرفت.

مسئول ستاد بانور گلستان با بیان اینکه تقویت نقش‌آفرینی بانوان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای از اهداف راهبردی این برنامه است گفت: برگزاری کارگاه‌های عملی تولید محتوای اثربخش، ارائه الگوهای موفق بومی در حوزه نانورسانه با رویکرد مسجدمحور و همچنین ایجاد شبکه تعاملی میان فعالان رسانه‌ای و فرهنگی بانوان استان، از جمله بخش‌های مهم این رویداد به شمار می‌رود.

کریمی با اشاره به حضور اساتید برجسته کشوری در این برنامه خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت اساتید ملی در کنار تجربه‌های بومی، زمینه انتقال دانش، مهارت و تجربه را برای بانوان فعال فراهم کرده و به ارتقای کیفی فعالیت‌های رسانه‌ای مسجدمحور کمک خواهد کرد.

وی همچنین با تأکید بر نقش مسجد به‌عنوان پایگاه فرهنگی و اجتماعی گفت: رویداد «فرشته» تلاش دارد بانوان کنشگر مسجدی را به‌عنوان عناصر مؤثر در جبهه فرهنگی و رسانه‌ای توانمند ساخته و زمینه روایت صحیح، هدفمند و اثرگذار از مسائل اجتماعی و فرهنگی را در سطح محلی و استانی فراهم کند.

مسئول منطقه بنیاد هدایت با اشاره به جزئیات اجرایی این رویداد اظهارکرد: رویداد آموزشی توانمندسازی «فرشته» از ساعت ۸ صبح امروز پنج‌شنبه در دانشگاه بین‌المللی جامعه‌المصطفی‌العالمیه استان گلستان آغاز شده و تا ۱۶ عصر ادامه دارد.

گفتنی است این رویداد با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، مرکز رسیدگی به امور مساجد استان گلستان و بنیاد هدایت کشور در حال برگزاری است.