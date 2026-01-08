خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته تمرکز قابل توجهی بر کاوش‌های باستان‌شناسی و تقویت مستندات علمی برای ثبت جهانی آثار تاریخی دیده شد. کشف لایه‌های پیش از تاریخی در محوطه تپه فلک‌الافلاک، نه‌تنها ارزش‌های تاریخی این مجموعه را فراتر از دوره‌های شناخته‌شده نشان داد، بلکه جایگاه آن را در مطالعات تطبیقی منطقه‌ای ارتقا داد. این یافته‌ها می‌تواند در تکمیل پرونده ثبت جهانی فلک‌الافلاک نقش کلیدی ایفا کند؛ پرونده‌ای که نیازمند پشتوانه مستند و شواهد علمی چندلایه است.

برگزاری بیست و سومین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی

بیست و سومین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران توسط پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود.

برگزاری این گردهمایی، بستری برای ارائه تازه‌ترین یافته‌های میدانی، تبادل تجربیات پژوهشی و بازخوانی سیاست‌های حفاظتی در حوزه باستان‌شناسی فراهم می‌کند. استمرار این رویداد، نشان‌دهنده نقش محوری پژوهش در تصمیم‌سازی‌های میراث فرهنگی و ضرورت پیوند میان کاوش علمی و مدیریت آثار تاریخی است.

اسکن دوباره اسناد کاخ سعدآباد

رئیس موزه اسناد مجموعه کاخ سعدآباد گفت: اسناد موجود در سعدآباد طی ماه‌های اخیر، بار دیگر پس از چند سال فهرست‌برداری و اسکن شدند.

بازاسکن اسناد کاخ سعدآباد را می‌توان بخشی از رویکرد جدید در حفاظت دیجیتال از میراث مکتوب دانست. این اقدام علاوه بر کاهش آسیب به نسخه‌های اصلی، امکان دسترسی نظام‌مند پژوهشگران به منابع تاریخی را فراهم می‌کند و نقش مهمی در شفاف‌سازی، آرشیوسازی استاندارد و بهره‌برداری علمی از اسناد تاریخی دارد.

ثبت جهانی و مدیریت بافت‌های تاریخی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جریان سفر به استان یزد، از عملیات مرمت و بازسازی حصار تاریخی شهر جهانی یزد بازدید کرد.

بازدید میدانی وزیر میراث فرهنگی از حصار تاریخی یزد، نشان‌دهنده تداوم سیاست نظارت مستقیم بر پروژه‌های مرمتی در شهرهای ثبت جهانی است. حصار تاریخی یزد به‌عنوان بخشی از هویت کالبدی این شهر، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ یکپارچگی منظر فرهنگی آن دارد و احیای اصولی آن، یکی از الزامات تداوم ثبت جهانی یزد محسوب می‌شود.

متروی اصفهان به سایه تاریخ رسید؛ قطار توسعه در انتظار تأیید یونسکو

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: مشاور ذی‌صلاح بررسی اسناد عبور خط ۲ مترو از حریم مسجد جامع عتیق تا هفته آینده انتخاب می‌شود و در صورت تأیید، اجرای پروژه با رعایت ضوابط یونسکو ممکن است.

این خبر بار دیگر چالش هم‌زیستی توسعه شهری و حفاظت از میراث تاریخی را برجسته کرد. عبور مترو از حریم یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی کشور، نیازمند تصمیم‌گیری دقیق، شفاف و مبتنی بر ضوابط بین‌المللی است؛ موضوعی که حساسیت نهادهای ملی و بین‌المللی را به‌دنبال دارد.

درخواست مردم برای ثبت جهانی بافت تاریخی شوشتر

مردم شهر تاریخی شوشتر در تومار و فعالیت‌های اجتماعی خواستار ثبت جهانی بافت این شهر شدند.

افزایش مطالبه‌گری مردمی در حوزه میراث فرهنگی، یکی از نکات قابل توجه اخبار این هفته بود. مشارکت اجتماعی در فرآیند ثبت جهانی، می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای حفاظت پایدار از بافت‌های تاریخی و افزایش مسئولیت‌پذیری عمومی در قبال میراث مشترک باشد.

کشتی بخشی از هویت ۳۰۰۰ ساله ایرانیان است

وزیر میراث فرهنگی گفت: جام ارجان، نماد برنزی کشتی با قدمت ۳ هزار ساله، تکثیر و به جامعه جهانی معرفی شد. ثبت در سیستم ملی اشیای موزه‌ای، گامی برای حفظ هویت و تاریخ ماندگار ورزش ایرانی است.

تأکید بر کشتی به‌عنوان میراثی فراتر از یک ورزش، نشان‌دهنده نگاه هویتی به میراث ناملموس است. معرفی نمادهای تاریخی کشتی در سطح جهانی، می‌تواند در دیپلماسی فرهنگی و تقویت روایت تاریخی ایران نقش مؤثری ایفا کند.

میراث ناملموس؛ از آینه‌کاری تا کشتی ایرانی

پس از ثبت جهانی هنر آینه‌کاری، مسئولان وزارت میراث فرهنگی از برنامه‌ریزی برای کاربردی‌سازی و تجاری‌سازی این هنر و همچنین شکل‌گیری تشکل‌های صنفی خبر دادند. در همین راستا، مدیرکل آثار تاریخی، پرونده آینه‌کاری را سندی بین‌المللی برای معرفی معماری ایران دانست که قابلیت استناد در سطح جهانی دارد.

تأمین مالی پروژه‌های گردشگری تسهیل شد

امکان استفاده اشخاص حقیقی از تسهیلات مبتنی بر گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری فراهم شد؛ تصمیمی راهبردی که می‌تواند شتاب تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری را افزایش دهد.

این تصمیم، یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی حوزه گردشگری در هفته گذشته بود و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب سرمایه‌های خرد و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ایفا کند.

دامنه حمایت سوخت یارانه‌ای کشتی‌های گردشگری به دریای خزر رسید

شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی از تعمیم حمایت سوخت یارانه‌ای شناورها و کشتی‌های گردشگری و مسافری به دریای خزر خبر داد.

این اقدام، نشانه‌ای از توجه به توسعه گردشگری دریایی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل گردشگری در شمال کشور است.

خانه‌های تاریخی خوزستان در مسیر تبدیل به اقامتگاه‌ها و مراکز گردشگری

هم‌زمان با افزایش توجه به گردشگری فرهنگی، خانه‌های تاریخی در خوزستان به‌ویژه شوشتر، به‌تدریج در حال تغییر کاربری و تبدیل شدن به اقامتگاه‌های سنتی، مراکز پذیرایی و فضاهای گردشگری هستند.

تغییر کاربری بناهای تاریخی با حفظ اصالت معماری، یکی از رویکردهای مؤثر در احیای اقتصادی و اجتماعی بافت‌های تاریخی به شمار می‌رود.

هنرمند مازندرانی در رویداد بین‌المللی صنایع‌دستی برگزیده شد

معاون صنایع‌دستی مازندران گفت: سیدرضا موسوی، هنرمند رشته لاک‌تراشی مازندران، با ارائه یک اثر فاخر لاک‌تراشی، موفق به کسب عنوان برگزیده در یک رویداد معتبر بین‌المللی صنایع‌دستی شد.

موفقیت هنرمندان ایرانی در رویدادهای بین‌المللی، جایگاه صنایع‌دستی کشور را در بازارهای جهانی تقویت می‌کند و نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی ایران دارد.