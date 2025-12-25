آغاز مرمت طبقه دوم میدان نقش جهان؛ تلاش مردم برای بهبود وضعیت دو برج

خبرگزاری مهر_گروه جامعه؛ در این هفته جشن شب یلدا بود و برنامه‌های هفته پژوهش هم برگزار شد، برنامه‌های متعددی از جمله اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش و فن‌بازار در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که در آن عملکرد یک‌ساله این نهاد تشریح شد، به اجرا در آمد.

در این باره حجت‌الله ایوبی مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت بازنگری صادقانه در عملکرد مدیریتی کشور گفت: ما مدیران عادت کرده‌ایم بیشتر از آنکه از سوی مردم نقد شویم، خودمان از خودمان تعریف کنیم، در حالی که اولین گام پیشرفت این است که بدانیم کجا موفق بوده‌ایم و کجا نه، کجا باید بهتر عمل می‌کردیم و کجا کوتاهی داشته‌ایم.

وی با اشاره به تجربه‌های مدیریتی و فرهنگی خود در داخل و خارج از کشور افزود: در دوران مأموریت فرهنگی در فرانسه، به‌روشنی دیدم که آنچه یک کشور را سرپا نگه می‌دارد، نه هیاهو و تبلیغات، بلکه کار بی‌ادعا و مستمر گروهی از پژوهشگران و اندیشمندان است که سال‌ها بدون دیده‌شدن، مطالعه می‌کنند و می‌نویسند.

گشایش نمایشگاه «از گوهر خراسان تا یلدای گلستان»

در این هفته ترکیب نمایشگاه شهاب‌سنگ‌های تاریخی کاخ گلستان با آثار سنگ و گوهر فردوس، روایتی مشترک از تاریخ، طبیعت و هنر را به بازدیدکنندگان ارائه داد و تجربه‌ای متفاوت برای مخاطبان رقم زد.

نمایشگاه مشترک گوهر و سنگ شهرستان فردوس و کاخ گلستان تهران با عنوان «از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» از ۲۷ تا ۳۰ آذرماه در مجموعه جهانی کاخ گلستان برگزار شد. این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان فردوس و ایجاد الگویی موفق برای حضور استان‌ها در مجموعه‌های میراث جهانی شکل گرفت.

در این رویداد، ترکیب نمایشگاه شهاب‌سنگ‌های تاریخی کاخ گلستان با آثار سنگ و گوهر فردوس، روایتی مشترک از تاریخ، طبیعت و هنر را به بازدیدکنندگان ارائه داد و تجربه‌ای متفاوت برای مخاطبان رقم زد. همچنین فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع‌دستی، به‌ویژه گوهرسنگ و توبافی فردوس فراهم شد.

آغاز مرمت طبقه دوم میدان نقش جهان با تأیید شورای فنی صندوق احیا

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان از آغاز مرمت طبقه دوم میدان نقش جهان پس از تأیید شورای فنی صندوق احیا و مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

امیر کرم‌زاده از تأیید نهایی طرح مرمت و احیای بخشی از طبقه دوم میدان نقش جهان توسط صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی خبر داد و گفت: این طرح پس از طی یک روند طولانی کارشناسی، بررسی‌های فنی دقیق و برگزاری جلسات متعدد شورای فنی صندوق احیا، وارد مرحله اجرا شده و عملیات مرمت از امروز آغاز می‌شود.

وی با تاکید بر جایگاه قانونی صندوق احیا در حوزه بناهای تاریخی اظهار کرد: طبق قانون، صندوق توسعه صنایع دستی و احیا متولی نظارت بر مرمت، احیا و تغییر کاربری بناهای تاریخی کشور است و قانونگذار، نظارت عالیه بر این فرآیندها را جزو وظایف این صندوق قرار داده است. در همین چارچوب، بخشی از طبقه دوم میدان نقش جهان برای راه‌اندازی یک مجموعه فرهنگی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شده و تمامی مراحل این واگذاری زیر نظر کارشناسان رسمی میراث فرهنگی انجام شده است.

کرم‌زاده با اشاره به آخرین نشست برگزارشده در این زمینه افزود: روز گذشته جلسه‌ای با حضور مدیران صندوق احیا، کارشناسان خبره میراث فرهنگی کشور و اعضای شورای فنی صندوق در اصفهان برگزار شد. در این جلسه، اعضای شورای فنی از محل پروژه بازدید میدانی داشتند و پس از بررسی نهایی، اجرای طرح مرمت در محدوده مشخص‌شده به تصویب رسید. بر این اساس، مرمت بخش‌هایی از طبقه دوم میدان نقش جهان در حدفاصل مسجد جامع عباسی تا مسجد شیخ لطف‌الله توسط بخش خصوصی و تحت نظارت مستقیم صندوق احیا آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این محدوده، احیای کاروانسرای پشت مسجد شیخ لطف‌الله و مجموعه نقش‌خانه نیز در دستور کار قرار گرفته است و اقدامات لازم برای مرمت و احیای این فضاها پیش‌بینی شده تا در قالب یک مجموعه منسجم فرهنگی، تاریخی و هویتی مورد استفاده قرار گیرند.

موزه روستایی گلستان نوروز ۱۴۰۵ میزبان گردشگران می‌شود

موزه روستایی گلستان پس از موزه روستایی گیلان به معرفی جاذبه‌های معماری و روستایی این استان می‌پردازد و ارائه خدمات رفاهی و گردشگری نیز بخشی از فعالیت آن در پارک جنگلی قرق است.

دهکده گردشگری پارک جنگلی قرق با عنوان موزه روستایی گلستان، از ده سال پیش تا کنون درحال اجرا شدن است اما همیشه منتظر اعتبار بوده است. ایده ایجاد موزه میراث روستایی گلستان از سال ۱۳۸۹ و پس از الگوبرداری از موزه مشابه در گیلان شکل گرفت. فاز اول این موزه ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و در ۶ ماه اخیر قائم مقام وزارت میراث فرهنگی و شخص وزیر از اینجا بازدید کردند و قول مساعدت از محل اعتبارات ملی را دادند تا فازهای بعدی آن تکمیل شود قرار است این مجموعه ۲۵ خانه روستایی از خانه‌های شاخص قدیمی و اصیل منطقه را در خود داشته باشد تا به معرفی معماری روستایی گلستان بپردازد.

نمونه‌های شاخصی مانند خانه تلار جفاکنده از بندرگز، خانه قلندرآییش و خانه زاهد از کردکوی، خانه جهانبخش در سرکلاته و خانه دنکوب از علی‌آبادکتول، با معماری اصیل خود، روح و هویت نخستین بخش‌های این موزه فضای باز خواهند بود. در کنارش قرار است تا در این خانه‌ها کارگاه‌های آموزشی در حوزه معماری و صنایع دستی نیز برگزار شود و در محیط پیرامونی نیز گردشگران بتوانند کمپ کنند. این موزه در زون فرهنگی جنگل‌های هیرکانی قرار دارد.

بر اساس برآوردهای انجام‌شده، هزینه اجرای این طرح بیش از ۵۰ میلیارد تومان است. وزیر میراث فرهنگی در بازدید اخیر خود از این موزه روستایی از استاندار خواست تا پنجاه درصد از این هزینه را تأمین کند. البته صالحی امیری به این موضوع هم تأکید کرده که آنچه که بر اساس مطالعات مشاور طرح تعریف شده، باید عیناً به مرحله اجرا درآید.

۵۰۰ نفر از مفاخر و مشاهیر ایران در بیرون از کشور دفن هستند

معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه بزرگترین موزه ایران در کارخانه ریسباف اصفهان ایجاد می‌شود، گفت: ۵۰۰ نفر از مفاخر ایران در بیرون از کشورمان مدفون هستند.

علی دارابی معاون میراث فرهنگی در یک برنامه در بستر فضای مجازی با اشاره به مصوبه دولت شهید رئیسی و تبدیل کارخانه ریس‌باف اصفهان به موزه گفت: بزرگترین موزه ایران ساخته می‌شود. این کارخانه با مصوبه دولت به میراث فرهنگی داده شد و در دولت آقای پزشکیان مقدمات آن انجام شده تا در آنجا بزرگترین موزه کشور در دوره جمهوری اسلامی را ایجاد کنیم. طرح محتوایی در حال تهیه است.

وی گفت: نزدیک به ۵۰۰ نفر از مشاهیر و مفاخر ما از جمله ابوریحان و ناصر خسرو در بیرون از ایران مدفون هستند.

دارابی بیان کرد: ایران فرهنگی بزرگی که از آن صحبت می‌کنیم الان به ۴۲ کشور مستقل تبدیل شده است.

وی افزود: در دنیا ۹۱ هزار موزه وجود دارد که در حال حاضر سهم ما ۸۰۰ عدد بوده که تا پایان برنامه هفتم باید به ۱۰۰۰ برسد. قبل از انقلاب ۵۰ موزه داشتیم. اکنون ۳۰۰ موزه تنها تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی است بقیه موزه‌ها زیر نظر ارگان‌های دیگر است. توجه به موزه اهمیت زیادی دارد. در کشور ۲۰ هزار محوطه و تپه تاریخی داریم در هیچ کجای دنیا چنین آماری ندارند. ما در ایران ۱۴ هزار بنای تاریخی داریم که یکی از آنها عمارت مسعودیه در تهران و ساختمان مجلس، حافظیه و سعدیه است.

برندسازی نمد ابرسج شاهرود کلید ورود به بازارهای جهانی

در این هفته معاون صنایع دستی کشور با تأکید بر ظرفیت‌های بازار داخلی و خارجی، بر لزوم برندسازی نمد ابرسج شاهرود به عنوان گامی ضروری برای تجاری‌سازی و معرفی این هنر در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.

مریم جلالی در دیدار با هنرمندان صنایع دستی شاهرود در محل فرمانداری این شهر نمد را ظرفیت ارزشمند برای بازارهای داخلی و خارجی دانست و اظهار کرد: روستای ابرسج می‌تواند به عنوان قطب نمدبافی کشور معرفی شود.

وی با تاکید بر اینکه برای صادرات محور شدن این محصول نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها هستیم، ادامه داد: این زیر ساخت شامل تقویت دانش بازاریابی، ایجاد برند مستقل، توجه به بازارهای آنلاین و تکمیل زنجیره ارزش است.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی قول پیگیری ثبت ملی روستای ابرسج به عنوان روستای نمد بافی کشور را داد و اظهار داشت: در این مسیر همراهی مدیریت شهری و فرمانداری می‌تواند به این مهم شتاب بخشد.

جلالی از افزایش ۱۰ برابری تسهیلات صنایع دستی طی سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این تسهیلات به نسبت سنوات قبل رشد ۲۲ درصد داشته و فرصت خوبی برای رسیدن به اهداف فوق است.

مرمت ۲ برج تاریخی به دست مردم‌

دو برج از برج‌های تاریخی شهرستان بهاباد با مشارکت جدی مردم روستا مرمت شدند مرمتی که در آن برای حفظ بناهای تاریخی، این بار مسئولان شهر پا به پای زن و مرد و پیر و جوان کار کردند.

در دل کویر یزد، جایی که برج‌ها و کاروانسراهای سنگی تنها یادگارهای خاموش گذشته نیستند، بلکه روایت‌گران هویت تاریخی و اجتماعی روستاها به‌شمار می‌آیند، تجربه‌ای کم‌سابقه از مشارکت مردمی در حفاظت از میراث فرهنگی شکل گرفته است؛ تجربه‌ای که از کاروانسرای تاریخی قلعه خرگوشی آغاز شد و این روزها در مرمت برج‌های سنگی سرکازه و زارکوییه ادامه یافته است.

در شرایطی که گستره وسیع آثار تاریخی کشور از یک‌سو و محدودیت‌های جدی بودجه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی از سوی دیگر، امکان رسیدگی هم‌زمان و مستمر به همه بناهای تاریخی را سلب کرده است، مشارکت مردمی در مرمت و حفاظت از آثار تاریخی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد.

تجربه‌های موفق نشان می‌دهد هنگامی که جوامع محلی خود را ذی‌نفع و صاحب میراث بدانند، نه‌تنها روند تخریب بناها کند می‌شود، بلکه حفاظت از تاریخ به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل می‌شود؛ مسئولیتی که می‌تواند خلأ منابع مالی و اجرایی نهادهای متولی را تا حدی جبران کرده و راهی پایدار برای صیانت از هویت فرهنگی کشور فراهم آورد.