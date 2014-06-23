خوزستان توان ثبت دو اثر تاریخی دیگر را هم دارد/ بازمانده تمدن بین النهرین را دریابید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ارسطو شب گذشته در نشست «خوزستان امانتدار میراث جهانی» که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان و انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان و با حضور سجاد پاک گوهر معاون پژوهشی پایگاه چغازنبیل و حسین عیدیان مدیر پایگاه سازه های آبی شوشتر و تعدادی از انجمن های دوستداران میراث فرهنگی خوزستان در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، با اشاره به ظرفیت های بسیار میراث فرهنگی و گردشکری خوزستان، این ظرفیت ها را مغفول مانده دانست.



وی خوزستان را بهشت باستان شناسی توصیف کرد و افزود: علاوه بر دو اثر ثبت شده این استان در فهرست آثار جهانی شامل «چغازنبیل» و «سازه های آبی شوشتر» و «محوطه تاریخی شوش» که در آستانه ثبت جهانی قرار دارد، این استان توان ثبت حداقل دو اثر دیگر را نیز دارد.



مدیر پایگاه پژوهشی شوش با بیان اینکه علت عدم ثبت جهانی شوش تاکنون و لزوم ثبت این اثر تاریخی را نیازمند آسیب شناسی عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین عواملی که در بررسی ها به آن رسیدیم این است که برای ثبت این اثر تاریخی که بازمانده تمدن بین النهرین است از ظرفیت مردم و انجمن های دوستدار میراث فرهنگی بهره گیری نشد.



ارسطو از مزایای ثبت یک اثر در فهرست جهانی را معرفی آن توسط یونسکو به گردشگران، بهره مندی از حمایت های این سازمان جهانی از جمله استفاده از اعتبارات و آخرین تکنیک های مرمت و حفاظت آثار تاریخی و تحت حمایت قرار گرفتن در زمان جنگ برشمرد و اظهار کرد: آماده سازی قلعه شوش به عنوان موزه و استفاده از آثار به جا مانده از هیات های باستان شناسی به عنوان جاذبه، آماده سازی محل اسکان برای هیات های باستان شناسی و ساماندهی باغ موزه از جمله اقداماتی است که در حال انجام است.

اجرای طرح «دالان گردشگری میراث جهانی» در صورت ثبت جهانی شوش



معاون پژوهشی پایگاه چغازنبیل نیز در این نشست گفت: در صورت ثبت محوطه تاریخی شوش در فهرست یونسکو امکان اجرای طرح «دالان گردشگری میراث جهانی در شمال خوزستان» فراهم می شود.



سجاد پاک گوهر توضیح داد: چغازنبیل، سازه های آبی شوشتر و محوطه تاریخی شوش که در کنار در شهرهای شوشتر، دزفول، مسجدسلیمان و ایذه وجود دارند (و در برنامه ثبت جهانی هستند) با داشتن جاذبه های تاریخی، مذهبی، طبیعی، صنعتی، تجاری و جنگ اصطلاحا تحت عنوان «دالان گردشگری» می توانند علاقمندان را به این استان فراخوانند.



بها دادن به جوامع محلی یک اثر تاریخی



محسن عاشوری راهنمای تورهای گردشگری نیز در این نشست با انتقاد از عملکرد اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در حوزه گردشگری در چغازنبیل و شوش گفت: ثبت جهانی یک اثر زمانی موفق خواهد بود که مردم محلی از آن سود ببرند و در این راستا باید به جوامع محلی بها و آموزش داده شود.



رفتارسنجی گردشگران در محوطه های تاریخی، مونیتورینگ محوطه چغازنبیل و کمبود امکانات خدماتی به گردشگران از جمله مواردی بود که وی به آنها اشاره کرد و افزود: ظرفیت تحمل آثار تاریخی باید مدنظر قرار گیرد به طور مثال این محوطه ها در نوروز پارکینگ چندین اتوبوس می شوند.