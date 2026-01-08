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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

حمله راکتی از نوار غزه به سرزمین‌های اشغالی

حمله راکتی از نوار غزه به سرزمین‌های اشغالی

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شلیک یک راکت از نوار غزه را رصد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پرتاب یک راکت از شهر غزه به سمت اسرائیل را رهگیری کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی ضمن ناموفق خواندن این حمله راکتی مدعی شد: این راکت در داخل نوار غزه فرود آمد و ما دقیقاً محل پرتاب آن را هدف قرار دادیم.

این حمله راکتی در حالی صورت گرفته است که رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش بس در نوار غزه ادامه می دهد.

در تاره ترین مورد نقض آتش بس، منابع پزشکی اعلام کردند که یک کودک فلسطینی در محله الزیتون در شهر غزه به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر اسرائیلی زخمی شده است.

کد مطلب 6717630

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