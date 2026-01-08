تشریح سیاست جدید معیشتی دولت در خراسان جنوبی؛ حمایت مستقیم از مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر پنج شنبه در شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان که به ریاست استاندار خراسان جنوبی و با حضور مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: دولت با اتخاذ تصمیمی شجاعانه، یکی از بزرگترین اصلاحات اقتصادی کشور را با هدف حذف رانت و فساد و برقراری عدالت در توزیع منابع اجرایی کرده است.
وی افزود: در گذشته ارز دولتی در ابتدای زنجیره و در اختیار تعداد محدودی واردکننده قرار میگرفت اما کالای واردشده با قیمت مناسب به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید و همین موضوع موجب نارضایتی بهحق مردم شده بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: در سیاست جدید، ارز ترجیحی همچنان وجود دارد اما به انتهای زنجیره منتقل شده و حمایت مستقیماً به مردم و خانوارها اختصاص یافته است تا حق انتخاب برای مصرف کالاهای اساسی در اختیار شهروندان قرار گیرد.
ذاکریان با تأکید بر تغییر رویکرد حمایتی دولت گفت: در گذشته حمایت از واردکنندگان بزرگ انجام میشد اما امروز حمایت از تکتک ایرانیان بهویژه دهکهای پایین جامعه در دستور کار قرار دارد و دهکهای یک تا سه بیشترین بهره را از این طرح میبرند.
وی ادامه داد: مبلغ حمایت معیشتی عددی ثابت نیست و بهصورت دورهای و فصلی متناسب با تغییرات قیمت سبد کالاهای اساسی بهروزرسانی میشود تا قدرت خرید مردم حفظ شود و فشار تورمی جبران شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: سبد کالای مشمول این طرح شامل اقلامی مانند روغن، برنج، ماکارونی، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، شیر و ماست، قند و شکر و حبوبات است و در صورت افزایش قیمتها، میزان حمایت نیز افزایش خواهد یافت.
ذاکریان با اشاره به زمانبندی اجرای طرح افزود: یارانه حمایتی برای دهکهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی از روز گذشته اجرایی شده و برای سایر دهکها نیز حداکثر تا بیستوهشتم دیماه فعال میشود و این حمایت همه دهکها حتی دهک دهم را در بر میگیرد.
وی تصریح کرد: افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکردهاند میتوانند با مراجعه به سامانه حمایت، درخواست خود را ثبت کنند و دولت در پرداخت یارانه به همه ایرانیان ساکن کشور محدودیتی ندارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اطمینانبخشی درباره وضعیت بازار گفت: ذخایر کالاهای اساسی در استان و کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد و هیچ نگرانی از نظر تأمین وجود ندارد.
ذاکریان از مردم خواست از خریدهای هیجانی و ایجاد تقاضای کاذب خودداری کنند و گفت: همراهی مردم در اجرای این سیاست نقش تعیینکنندهای در موفقیت آن دارد، همانگونه که در سایر طرحهای ملی نیز مشارکت مردم عامل اصلی موفقیت بوده است.
وی با اشاره به تجربههای موفق جهانی اظهار کرد: این سیاست بر اساس تجربیات موفق کشورهای مختلف طراحی شده و با اجرای دقیق و نظارت مستمر، بهبود معیشت مردم و تحقق عدالت اقتصادی محقق خواهد شد.
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